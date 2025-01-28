2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...
2024 ve 2025'te emekli olanlar arasındaki maaş farkı ne kadar? 2024'te emekli olmayanların maaşı ne kadar düştü? 2024'te emekli olmayı seçenler ne kadar maaş farkı kazanıyor? İşte ayrıntılar...
Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermeyenlerin e-Devlet'te görünen emekli aylıkları yeniden hesaplandı ve tutarlarda düşüş yaşandı.
2024'te emeklilik başvurusunda bulunanlar, sonraki yıllarda başvuranlara göre daha yüksek emekli maaşı alacak. İşte emekli aylıkları arasındaki fark ve detaylar...
2024'te emekliliğe hak kazananların büyük bir kısmı başvurularını yıl içinde tamamladı.
Ancak, emekli maaşı düşük olanlar, çalıştıkları işten memnun olanlar veya ekonomik nedenlerle çalışmaya devam edenler emeklilik dilekçesi vermedi. Bu durum, 2024 ve 2025 sonrası başvuru yapanlar arasında maaş farkına yol açtı.
ZAMLAR VE YENİ HESAPLAMALAR
2024 yılında emekli aylıklarına yüzde 86,16 oranında zam yapılırken, dilekçesini aralık ayında verenler bu zamdan yararlandı.
Ayrıca, ocak ayında yapılan yüzde 15,75 zam da bu kişilerin maaşlarına eklendi. Buna karşılık, dilekçesini 2024 sonuna kadar vermeyenlerin maaşları, yalnızca yüzde 44,38’lik enflasyon oranı üzerinden hesaplandı.
EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM
Aralık 2024’te e-Devlet’te görünen 34 bin 510 TL emekli aylığı, dilekçesini zamanında verenler için ocak zammıyla 39 bin 945 TL’ye yükseldi.
Ancak dilekçesini vermeyenlerin aylığı 30 bin 218 TL’ye geriledi. Nisan ayında milli gelir artışı yansıtıldığında bu tutar 30 bin 430 TL’ye çıkacak.
EMEKLİ MAAŞI FARKI
2024’te emekli olanlar ile dilekçesini geç verenler arasında yüzde 32,2 oranında maaş farkı oluştu.
Ömür boyu alınacak maaşlar arasında aylık 9 bin 515 TL, yıllık ise 114 bin 185 TL’lik fark bulunuyor. Dilekçesini geç verenlerin maaşında yüzde 24,4’lük bir düşüş yaşandı.
Emekli maaşlarındaki bu fark, 2024 sonunda başvuru yapmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
İlgili Haberler
- Emeklilerden 'çadırlı' ve 'küçük tencereli' eylem: “Küçülte küçülte bu kadar oldu. Suyu kaynatıp çocuklarımıza çorba diye bunu içireceğiz”
- Erdoğan yüksek maaş zammı için 'kısır döngü' demişti... Emekli: Aldığımız maaşı dakikada yiyorlar
- Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli Sandığı zam farkları bugün yatırılacak
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- O bilirkişiden ilk açıklama geldi
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!