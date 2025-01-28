2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

2024 ve 2025'te emekli olanlar arasındaki maaş farkı ne kadar? 2024'te emekli olmayanların maaşı ne kadar düştü? 2024'te emekli olmayı seçenler ne kadar maaş farkı kazanıyor? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2025 Salı, 10:07
2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermeyenlerin e-Devlet'te görünen emekli aylıkları yeniden hesaplandı ve tutarlarda düşüş yaşandı. 

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

2024'te emeklilik başvurusunda bulunanlar, sonraki yıllarda başvuranlara göre daha yüksek emekli maaşı alacak. İşte emekli aylıkları arasındaki fark ve detaylar...

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

2024'te emekliliğe hak kazananların büyük bir kısmı başvurularını yıl içinde tamamladı. 

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

Ancak, emekli maaşı düşük olanlar, çalıştıkları işten memnun olanlar veya ekonomik nedenlerle çalışmaya devam edenler emeklilik dilekçesi vermedi. Bu durum, 2024 ve 2025 sonrası başvuru yapanlar arasında maaş farkına yol açtı.

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

ZAMLAR VE YENİ HESAPLAMALAR

2024 yılında emekli aylıklarına yüzde 86,16 oranında zam yapılırken, dilekçesini aralık ayında verenler bu zamdan yararlandı. 

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

Ayrıca, ocak ayında yapılan yüzde 15,75 zam da bu kişilerin maaşlarına eklendi. Buna karşılık, dilekçesini 2024 sonuna kadar vermeyenlerin maaşları, yalnızca yüzde 44,38’lik enflasyon oranı üzerinden hesaplandı.

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM

Aralık 2024’te e-Devlet’te görünen 34 bin 510 TL emekli aylığı, dilekçesini zamanında verenler için ocak zammıyla 39 bin 945 TL’ye yükseldi. 

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

Ancak dilekçesini vermeyenlerin aylığı 30 bin 218 TL’ye geriledi. Nisan ayında milli gelir artışı yansıtıldığında bu tutar 30 bin 430 TL’ye çıkacak.

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

EMEKLİ MAAŞI FARKI

2024’te emekli olanlar ile dilekçesini geç verenler arasında yüzde 32,2 oranında maaş farkı oluştu. 

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

Ömür boyu alınacak maaşlar arasında aylık 9 bin 515 TL, yıllık ise 114 bin 185 TL’lik fark bulunuyor. Dilekçesini geç verenlerin maaşında yüzde 24,4’lük bir düşüş yaşandı.

2024 yılında emekli olmayanların maaşı ne kadar eridi? İşte yeni hesap ve detaylar...

Emekli maaşlarındaki bu fark, 2024 sonunda başvuru yapmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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