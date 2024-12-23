MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için zam oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranı ile belirlenen MTV zam oranı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kesinleşti. Aracın model yılı ve motor silindir hacmine göre belirlenen MTV için hesaplamalar başladı. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?