MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

MTV 2025 ne kadar arttı? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Yeni zam oranı nedir? 2025'te motorlu taşıtlar vergisi nasıl değişecek? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2024 Pazartesi, 13:54
MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için zam oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranı ile belirlenen MTV zam oranı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kesinleşti. Aracın model yılı ve motor silindir hacmine göre belirlenen MTV için hesaplamalar başladı. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

MTV 2025 ZAM ORANI NE KADAR?

2025 yılı için belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı, yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte, araç sahiplerinin 2025 yılında ödeyecekleri MTV tutarları netleşti.

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

HANGİ ARAÇLAR NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

0-1300 Motor:

1-3 yaş, taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar: 4 bin 835 TL

1-3 yaş, taşıt değeri 180 bin 600 TL ile 316 bin 400 TL arası: 5 bin 313 TL

1-3 yaş, taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü: 5 bin 803 TL

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

1301-1600 Motor:

1-3 yaş, taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar: 8 bin 421 TL

1-3 yaş, taşıt değeri 180 bin 600 TL ile 316 bin 400 TL arası: 9 bin 267 TL

1-3 yaş, taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü: 10 bin 112 TL

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

1601-1800 Motor:

1-3 yaş, taşıt değeri 452 bin 800 TL'yi aşmayanlar: 16 bin 330 TL

1-3 yaş, taşıt değeri 452 bin 800 TL'yi aşanlar: 17 bin 866 TL

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

1801-2000 Motor:

1-3 yaş, taşıt değeri 452 bin 800 TL'yi aşmayanlar: 25 bin 792 TL

1-3 yaş, taşıt değeri 452 bin 800 TL'yi aşanlar: 28 bin 142 TL

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

2001-2500 Motor:

1-3 yaş, taşıt değeri 565 bin 500 TL'yi aşmayanlar: 38 bin 695 TL

1-3 yaş, taşıt değeri 565 bin 500 TL'yi aşanlar: 42 bin 217 TL

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

2501-3000 Motor:

1-3 yaş, taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'yi aşmayanlar: 53 bin 952 TL

1-3 yaş, taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'yi aşanlar: 58 bin 864 TL

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

4001 cc ve Üzeri Motor:

1-3 yaş, taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 TL'yi aşmayanlar: 211 bin 479 TL

1-3 yaş, taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 TL'yi aşanlar: 230 bin 698 TL

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

ESKİ ARAÇLAR İÇİN MTV TUTARLARI

0-1300 Motor:

7-11 yaş, taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar: 1882 TL

12-15 yaş: 1420 TL

16 yaş ve üstü: 499 TL

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

1301-1600 Motor:

7-11 yaş, taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar: 3 bin 661 TL

12-15 yaş: 2 bin 588 TL

16 yaş ve üstü: 993 TL

MTV zam oranı açıklandı: Araç sahiplerini bekleyen yeni ödemeler ne kadar olacak?

2025 yılı için araç sahiplerini ilgilendiren MTV zammı, araç model yılına ve motor silindir hacmine göre değişiklik göstermeye devam ediyor. Yeni yıl ile birlikte araç sahiplerinin ödeyeceği vergi miktarları netleşti.

MTV zam araç

En Çok Okunan Haberler