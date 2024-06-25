Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.