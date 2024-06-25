Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2024 Salı, 09:15
Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi.

Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

ÖTV ZAMMI DA GELİYOR

Son yıllarda kur ve vergi artışlarıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında zam gelecek.

Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti. 

Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 42.26 TL

Motorin: 42.34 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin fiyatı: 43.35 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43.5 TL

Motorin fiyatı: 43.74 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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