Akaryakıta 'çifte zam' pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi.
ÖTV ZAMMI DA GELİYOR
Son yıllarda kur ve vergi artışlarıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarına temmuz ayı başında zam gelecek.
16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 42.26 TL
Motorin: 42.34 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin fiyatı: 43.35 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 43.5 TL
Motorin fiyatı: 43.74 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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