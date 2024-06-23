Ertelenen akaryakıt zamlarının tarihi belli oldu! İşte 23 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

ÖTV ZAMMI DA GELİYOR

Son yıllarda kur ve vergi artışlarıyla hızla artan akaryakıt fiyatlarına Temmuz ayı başında zam gelecek.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.