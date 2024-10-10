Motorinin ardından benzine de zam! Akaryakıt fiyatları yükseliyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 11:23

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:23

Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını dikkatle izlerken, motorin fiyatlarının ardından benzine de zam yapılıyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 64 kuruşluk bir artış uygulanacak.

MOTORİN FİYATLARINA ZAM YAPILMIŞTI

Motorin fiyatına ise dün gece yarısından itibaren 77 kuruş zam yapılmıştı.

Bu artışla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 43,56 TL, Ankara'da 43,93 TL ve İzmir'de 44,39 TL seviyesine yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 43,49 TL, Ankara'da 43,96 TL ve İzmir'de 44,49 TL olarak belirlendi.

Fiyatların iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterdiği belirtiliyor.