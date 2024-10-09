Akaryakıta çifte zam! 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta çifte zam! 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketleri ile art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. 9 Ekim Çarşamba gecesinden itibaren motorine 1 lira 55 kuruş zam yapılması beklenirken, 10 Ekim Perşembe gecesi ise benzine 1 lira 26 kuruş zam geleceği iddia ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2024 Çarşamba, 10:20
Akaryakıta çifte zam! 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Peki, 9 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne durumda?

İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba gününün güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıta çifte zam! 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.85 TL

Motorin litre fiyatı: 42.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Akaryakıta çifte zam! 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 42.59 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Akaryakıta çifte zam! 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.21 TL

Motorin litre fiyatı: 43.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

Akaryakıta çifte zam! 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.66 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

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