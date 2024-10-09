Akaryakıta çifte zam! 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketleri ile art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. 9 Ekim Çarşamba gecesinden itibaren motorine 1 lira 55 kuruş zam yapılması beklenirken, 10 Ekim Perşembe gecesi ise benzine 1 lira 26 kuruş zam geleceği iddia ediliyor.
Peki, 9 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne durumda?
İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba gününün güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42.85 TL
Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 42.59 TL
LPG litre fiyatı: 24.60 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.21 TL
Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.66 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 25.05 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- 'İyi hal' kalkacak mı?
- Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı