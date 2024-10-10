Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorin fiyatlarına 77 kuruşluk zam yansıtıldı. Önümüzdeki günlerde benzin grubunda da fiyat artışı yaşanması bekleniyor. Peki büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2024 Perşembe, 10:00
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorin grubuna 77 kuruşluk zam geldi. İlerleyen günlerde benzin fiyatlarında da fiyat artış yaşanması bekleniyor.

Peki, 10 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 10 Ekim 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.85 TL

Motorin litre fiyatı: 43,43 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 43,36 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.66 TL

Motorin litre fiyatı: 44,41 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 44.00 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

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