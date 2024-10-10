Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorin grubuna 77 kuruşluk zam geldi. İlerleyen günlerde benzin fiyatlarında da fiyat artış yaşanması bekleniyor.

Peki, 10 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 10 Ekim 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: