Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yurttaşların akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ederken benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamlar geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2024 Çarşamba, 10:37
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarının yükselmeye devam etmesine neden oluyor. Gece yarısından itibaren benzin fiyatına 9 kuruş, motorin fiyatına ise 1 kuruş zam yapıldı. 

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Peki üç büyükşehirde akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42,87 lira

Motorin: 42,68 lira

LPG: 25,13 lira

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42,65 lira

Motorin: 42,61 lira

LPG: 24,59 lira

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Ankara

Benzin: 43,24 lira

Motorin: 43,14 lira

LPG: 25,14 lira

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

İzmir

Benzin: 43,69 lira

Motorin: 43,66 lira

LPG: 25,04 lira

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Yükselen fiyatlar sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.

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