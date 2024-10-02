Akaryakıt fiyatlarına yeni zam: Benzin ve motorin ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yurttaşların akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ederken benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamlar geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarının yükselmeye devam etmesine neden oluyor. Gece yarısından itibaren benzin fiyatına 9 kuruş, motorin fiyatına ise 1 kuruş zam yapıldı.
Peki üç büyükşehirde akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 42,87 lira
Motorin: 42,68 lira
LPG: 25,13 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 42,65 lira
Motorin: 42,61 lira
LPG: 24,59 lira
Ankara
Benzin: 43,24 lira
Motorin: 43,14 lira
LPG: 25,14 lira
İzmir
Benzin: 43,69 lira
Motorin: 43,66 lira
LPG: 25,04 lira
Yükselen fiyatlar sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.
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