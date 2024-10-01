İzmir’de milyonlarca liralık karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:06

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:06

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül’de Torbalı ilçesinde lisansı bulunmayan 3 ayrı depoya baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, tanklar içerisinde bulunan piyasa değeri 28 milyon TL olan 705 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.