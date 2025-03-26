Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!

Benzin ve motorin fiyatlarında yapılan artışın ardından LPG grubu da bu gece zamlanacak.

Haber Merkezi
26 Mart 2025 Çarşamba, 11:12
Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!

Akaryakıt sektöründen aktarılan bilgilere göre otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 55 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!

Geçtiğimiz hafta yaşanan kur artışı akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamların yapılmasına neden oldu. 

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YAPILMIŞTI

Salı günü benzinin litre fiyatında 1,51 TL artışa gidilirken çarşamba itibarıyla motorine 1,42 TL zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!

SIRADAKİ ZAM LPG'YE

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimden etkilenen gruplardan biri de otogaz oldu. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz fiyatlarına 55 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. 

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!

BENZİN

İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L

İzmir: 47.64 TL/L

Ankara: 47.27 TL/L

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!

MOTORİN

İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L

İzmir: 47.92 TL/L

Ankara: 47.56 TL/L

Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!

LPG

İstanbul (Anadolu): 26.2

İstanbul (Avrupa): 26.2

İzmir: 26.22

Ankara: 26.16

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