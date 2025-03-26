Akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor: Tabelalar bu gece yeniden değişecek!
Benzin ve motorin fiyatlarında yapılan artışın ardından LPG grubu da bu gece zamlanacak.
Akaryakıt sektöründen aktarılan bilgilere göre otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 55 kuruş zam bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta yaşanan kur artışı akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamların yapılmasına neden oldu.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM YAPILMIŞTI
Salı günü benzinin litre fiyatında 1,51 TL artışa gidilirken çarşamba itibarıyla motorine 1,42 TL zam yapıldı.
SIRADAKİ ZAM LPG'YE
Akaryakıt fiyatlarındaki değişimden etkilenen gruplardan biri de otogaz oldu. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz fiyatlarına 55 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
BENZİN
İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L
İzmir: 47.64 TL/L
Ankara: 47.27 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L
İzmir: 47.92 TL/L
Ankara: 47.56 TL/L
LPG
İstanbul (Anadolu): 26.2
İstanbul (Avrupa): 26.2
İzmir: 26.22
Ankara: 26.16
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