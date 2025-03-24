Benzine zam yolda: Bu gece tabelalar değişecek! Motorin ve LPG fiyatlarında artış bekleniyor

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:00

Benzin fiyatlarına, 24 Mart Pazartesi gece yarısından itibaren 1 lira 52 kuruş zam yapılacağı duyuruldu. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, zam kararı döviz kurlarındaki artışla paralel olarak alındı. Son olarak 14 Mart’ta 1 lira 81 kuruşluk bir artış yapılmıştı. Bugün yapılan zam ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 46,76 TL, Ankara'da 47,31 TL, İzmir'de ise 47,68 TL'ye yükselecek.

MOTORİN VE LPG FİYATLARI DA YÜKSELİYOR

Benzine yapılan bu zam, motorin ve oto gaz (LPG) fiyatlarını da etkileyebilir. 25 Mart Salı gecesi motorin ve LPG fiyatlarında artış olması bekleniyor ancak bu zamların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Pazartesi günü yapılan açıklamalarla birlikte motorin fiyatlarının İstanbul’da yaklaşık 45,41 TL, Ankara’da 46,14 TL, İzmir’de ise 46,50 TL’ye ulaşması muhtemel.

DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMA VE AKARYAKIT ARTIŞLARI

Benzin ve diğer akaryakıt ürünlerindeki zam, döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisiyle gerçekleşti. 19 Mart sabahı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan yargı operasyonu sonrası dolar kuru, tarihi bir artışla 36,66 TL’den 42 TL’ye kadar yükseldi. Bu yükselişin ardından Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını dengelemek için 11,2 milyar dolarlık rekor bir döviz satışı gerçekleştirdi. Yine de döviz kurlarındaki bu yükseliş akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu.

TCMB'NİN DÖVİZ SATIŞI

Merkez Bankası'nın döviz pozisyonundaki ciddi düşüş, 19 Mart’ta 11,2 milyar doları buldu. Toplamda ise üç gün içinde 20 milyar doların üzerinde bir döviz satışı gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Bu yoğun döviz satışı kurların yeniden dengeye oturmasına yardımcı olsa da akaryakıt fiyatlarındaki artışa engel olamadı.