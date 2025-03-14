Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!
Haber Merkezi
14 Mart 2025 Cuma, 09:50
Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 

Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

Benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 14 Mart 2025 Cuma gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

Global piyasalardaki dalgalanmalar döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

NE KADAR ZAM YAPILDI?

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam yapıldı.

Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

Peki, 14 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

İşte 14 Mart 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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