Tabelalar değişti: Benzin fiyatlarına büyük zam!
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 14 Mart 2025 Cuma gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
NE KADAR ZAM YAPILDI?
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam yapıldı.
Peki, 14 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 14 Mart 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 45.23 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 45.08 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.15 TL
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL
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