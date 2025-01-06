Vergi uzmanı açıkladı: Bir litre benzinin kaç TL'si vergi?

Vergi uzmanı açıkladı: Bir litre benzinin kaç TL'si vergi?

Benzin fiyatlarına yapılacak zammın ardından, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, İstanbul'da litre başına ödenecek fiyatın önemli bir kısmının vergi olduğunu belirtti. 7 Ocak itibarıyla geçerli olacak artışla birlikte vergi oranı yüksek seviyelere çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2025 Pazartesi, 14:24
Vergi uzmanı açıkladı: Bir litre benzinin kaç TL'si vergi?

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabında benzine yapılacak zam ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Vergi uzmanı açıkladı: Bir litre benzinin kaç TL'si vergi?

Bingöl, bu gece yapılacak artışla birlikte İstanbul’da bir litre benzinin satış fiyatının 45,29 TL olacağını belirtti.

Vergi uzmanı açıkladı: Bir litre benzinin kaç TL'si vergi?

Bingöl, bu fiyatın 11,98 TL'sinin ÖTV, 7,54 TL'sinin ise KDV olduğunu ifade etti.

Vergi uzmanı açıkladı: Bir litre benzinin kaç TL'si vergi?

Bingöl'ün açıklamasına göre, satış fiyatı içindeki toplam vergi oranı ise yüzde 43,1'e ulaşacak.

Vergi uzmanı açıkladı: Bir litre benzinin kaç TL'si vergi?

BU GECE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzin fiyatına 1.27 TL'lik bir artış öngörülüyor.

Yeni fiyatlar, 7 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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