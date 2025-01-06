Vergi uzmanı açıkladı: Bir litre benzinin kaç TL'si vergi?
Benzin fiyatlarına yapılacak zammın ardından, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, İstanbul'da litre başına ödenecek fiyatın önemli bir kısmının vergi olduğunu belirtti. 7 Ocak itibarıyla geçerli olacak artışla birlikte vergi oranı yüksek seviyelere çıkacak.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabında benzine yapılacak zam ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bingöl, bu gece yapılacak artışla birlikte İstanbul’da bir litre benzinin satış fiyatının 45,29 TL olacağını belirtti.
Bingöl, bu fiyatın 11,98 TL'sinin ÖTV, 7,54 TL'sinin ise KDV olduğunu ifade etti.
Bingöl'ün açıklamasına göre, satış fiyatı içindeki toplam vergi oranı ise yüzde 43,1'e ulaşacak.
BU GECE ZAM GELİYOR
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzin fiyatına 1.27 TL'lik bir artış öngörülüyor.
Yeni fiyatlar, 7 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
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