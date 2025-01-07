Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda!

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda!

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son gelişmelere göre, motorine zam yapılacağı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2025 Salı, 10:37
Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda!

Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Benzine yapılan artışın ardından şimdi de motorin fiyatlarında zam bekleniyor. 

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda!

Motorinin litresine bu gece yarısından itibaren zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda!

AKARYAKITTA GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul: Benzin 45,15 - 45,30 TL, motorin 44,66 - 44,77 TL

Ankara: Benzin 45,78 TL, motorin 45,33 TL

İzmir: Benzin 46,16 TL, motorin 45,82 TL

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

1 Ocak 2005'ten itibaren uygulanan Serbest Fiyatlandırma Sistemi kapsamında, akaryakıt dağıtım şirketleri depo satış fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahip

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda!

Bayiler ise rekabet koşullarına göre pompa fiyatlarını belirleyebiliyor. Türkiye'de perakende satış fiyatları, rekabet koşulları ve bölgesel farklılıklar dikkate alınarak oluşturuluyor.

Sürücüler dikkat: Motorine zam yolda!

MOTORİN ZAMMI GECE YARISI UYGULANACAK

Benzine bugünden itibaren gelen 1,27 TL'lik zammın ardından motorine 0,98 TL artış yapılacak. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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