Alkole çifte ÖTV zammı geliyor: Litre başına artış belli oldu!
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alkoldeki maktu ÖTV tutarları artırıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla alkol oranı yüksek içkilerde litre başına yeni bir vergi zammı uygulanacak.
Bazı mallara uygulanan Asgari Maktu Vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranı ve Asgari Maktu Vergi tutarının yeniden belirlenmesi hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olan içkiler için 1.269,7257 olarak uygulanan oran 1.428,4400'e çıkarıldı. Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) için de 1.269,7257 olan oran 1.428,4400'e yükseltildi.
LİTRE BAŞINA YÜZDE 12,5 ARTIŞ
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulunan ünlü Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Rakı ve bira hariç diğer alkol ürünlerinin (cin, votka, viski) maktu ÖTV tutarlarında yüzde 12,5 oranında bir artışa gidilmiştir. Litrede 1.269,72 TL olan ÖTV 1.428,44 TL olmuştur. Ayrıca tekrar 3 Ocak tarihinde yapılacak olan otomatik ÖTV artışı ile ilgili bir konuya değinilmemiştir. Yani o tarihte ayrıca bir artış daha yapılabilir" dedi.
3 OCAK'TA Yİ-ÜFE İLE YENİ ZAM
Bingöl daha önce 6 aylık Yİ-ÜFE oranlarının 3 Ocak'ta açıklanması sonrasında ÖTV artışı ile alkol ve tütüne gelebilecek zammı da hesaplamıştı. “Otomatik ÖTV artışı kapsamında Aralık 2024 için Yİ-ÜFE oranı yüzde 1 bile gelse maktu ÖTV tutarları 3 Ocak 2025 tarihinde yüzde 8,2 oranında artacaktır" diyen uzman isim, "Buna göre; Bir litre alkolde 1.269,72 TL olan ÖTV, ÜFE’nin Ocak ayında yüzde 1 gelmesi halinde artış oranı yüzde 8,2 olacaktır. Yani bir litre alkolde 104,11 TL ÖTV artışı olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Ancak bu rakam 1.428,44 TL'ye yükseltildiğinden yeni rakam 104 TL'den 117,1 TL'ye yükselecek.
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