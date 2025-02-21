Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 21 Şubat 2025 Cuma kilogram altın fiyatı

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 21 Şubat 2025 Cuma kilogram altın fiyatı
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:09

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde 3 milyon 527 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 506 bin lira, en yüksek 3 milyon 534 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 527 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 534 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 597 milyon 16 bin 652,18 lira, işlem miktarı ise 1.311,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 676 milyon 360 bin 757,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


Etiketler: #Altın piyasası #Altın borsası #altın #kmktp

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