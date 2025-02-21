Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın güne yeni rekorla başladı. 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
21 Şubat 2025 Cuma, 09:58
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 21 Şubat 2025 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Ons altın güne düşüşle başlasa da haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Haftanın son gününde bir miktar satış gelse de güvenli liman talebiyle yukarı yönlü seyrini koruyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Analistlere göre, ons altında bugün destek seviyesi 2 bin 919 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 2899 dolara doğru bir geri çekilme yaşanabileceği belirtilirken, yukarıda direnç seviyesi 2 bin 951 dolar olmaya devam ediyor

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 527 TL

Çeyrek altın: 5 bin 767 TL

Cumhuriyet altını: 23 bin 790 TL

Ons altın: 2 bin 930 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 535 TL

Tam altın: 23 bin 4 TL

Gremse altın: 57 bin 675 TL

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