Altın yatırımcılarına uyarı: Bu tarihe dikkat!

Ekonomist Tuncay Turşucu, ons altının 2 bin 595-2 bin 770 dolar bandında sıkışık bir seyir izlediğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Dolar endeksinin güçlü duruşu ons altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. FED toplantısında faiz indirimi beklentilerinin azalması, doların daha da güçlenmesine yol açabilir. Böyle bir senaryoda, altında yeni bir satış dalgası görülebilir. Bu nedenle altın almayı planlayan yatırımcılar için Çarşamba günü FED kararını beklemek daha doğru olacaktır.”