Altın yatırımcılarına uyarı: Bu tarihe dikkat!
Altın yatırımcılarının gözü çarşamba günü açıklanacak kritik FED kararında. Uzmanlar alım için bu tarihi işaret ediyor.
Piyasalarda yılın son dönemine girilirken hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların gözü altın fiyatlarında. Ekonomistler, altın almayı planlayanlara Çarşamba günü açıklanacak FED kararlarını beklemeleri yönünde çağrıda bulunuyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Yeni haftanın ilk gününde altın piyasası temkinli başladı. 16 Aralık 2024 itibarıyla gram altın 2 bin 982 TL, ons altın ise 2 bin 653 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksindeki güçlenmenin, altın fiyatlarını baskıladığı belirtiliyor. Ekonomist Tuncay Turşucu, yatırımcıların çarşamba günü yapılacak FED toplantısını beklemelerinin daha doğru olacağını vurguladı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Serbest piyasada gram altın 2 bin 982 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da fiyatlar 3000-3035 TL aralığında seyrediyor. Çeyrek altın 4 bin 957 TL, yarım altın 9 bin 916 TL, tam altın ise 19 bin 679 TL’den alıcı buluyor. Küresel piyasalarda ise ons altın, geçtiğimiz haftaya göre hafif yükselerek 2 bin 653 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
FED KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen beklentilerin üzerindeki fabrika siparişleri verisi enflasyonist baskılara işaret ederek altın fiyatlarını aşağı çekmişti. Bu hafta gözler çarşamba günü yapılacak FED toplantısına çevrildi. FED’in faiz kararı, Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları ve 2025 projeksiyonları altın yatırımcıları tarafından yakından izlenecek.
Ekonomist Tuncay Turşucu, ons altının 2 bin 595-2 bin 770 dolar bandında sıkışık bir seyir izlediğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
“Dolar endeksinin güçlü duruşu ons altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. FED toplantısında faiz indirimi beklentilerinin azalması, doların daha da güçlenmesine yol açabilir. Böyle bir senaryoda, altında yeni bir satış dalgası görülebilir. Bu nedenle altın almayı planlayan yatırımcılar için Çarşamba günü FED kararını beklemek daha doğru olacaktır.”
PİYASALARDA TEMKİNLİ HAVA
Geçen hafta, Çin'in teşvik adımları ve Ortadoğu’daki siyasi belirsizliklerle ons altın 2 bin 726 dolara kadar yükselmişti. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin değer kazanmasıyla altın fiyatları 2 bin 650 dolar seviyelerine geriledi. Dolar endeksi 106,88, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 4,39 seviyelerinde güçlü kalmaya devam ediyor. Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların kendi kararlarını vermesi önemlidir.
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