Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…
16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 16 Aralık 2024 Pazartesi...
Gram altın: 2 bin 982 TL
Çeyrek altın: 4 bin 957 TL
Cumhuriyet altın: 19 bin 755 TL
Ons altın: 2 bin 653 dolar
Yarım altın: 9 bin 916 TL
Tam altın: 19 bin 679 TL
Gremse altın: 49 bin 350 TL
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