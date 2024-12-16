Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2024 Pazartesi, 09:22
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 16 Aralık 2024 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 982 TL

Çeyrek altın: 4 bin 957 TL

Cumhuriyet altın: 19 bin 755 TL

Ons altın: 2 bin 653 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 916 TL

Tam altın: 19 bin 679 TL

Gremse altın: 49 bin 350 TL

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