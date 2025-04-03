Altında yeni rekor: Yükseliş durdurulamıyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…
3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları...
3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları...
ALTINDA YENİ REKOR!
ABD'nin beklenen tarifeleri açıklamasının ardından risk iştahının artmasıyla birlikte ons altın tarafında rekor görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif politika duruşunun ABD'nin ekonomik büyümesini yavaşlatacağına ve enflasyonu körükleyeceğine inanılıyor. Bu da altın fiyatlarına pozitif yansıyor.
Gram altın: 3 bin 841 TL
Çeyrek altın: 6 bin 401 TL
Cumhuriyet altını: 25 bin 500 TL
Ons altın: 3 bin 148 dolar
Yarım altın: 12 bin 803 TL
Tam altın: 25 bin 251 TL
Gremse altın: 63 bin 322 TL
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