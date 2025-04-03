Altında yeni rekor: Yükseliş durdurulamıyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altında yeni rekor: Yükseliş durdurulamıyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları...

Haber Merkezi
03 Nisan 2025 Perşembe, 09:29
Altında yeni rekor: Yükseliş durdurulamıyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları...

Altında yeni rekor: Yükseliş durdurulamıyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

ALTINDA YENİ REKOR!

ABD'nin beklenen tarifeleri açıklamasının ardından risk iştahının artmasıyla birlikte ons altın tarafında rekor görüldü. 

Altında yeni rekor: Yükseliş durdurulamıyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif politika duruşunun ABD'nin ekonomik büyümesini yavaşlatacağına ve enflasyonu körükleyeceğine inanılıyor. Bu da altın fiyatlarına pozitif yansıyor.

Altında yeni rekor: Yükseliş durdurulamıyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 841 TL

Çeyrek altın: 6 bin 401 TL

Cumhuriyet altını: 25 bin 500 TL

Ons altın: 3 bin 148 dolar

Altında yeni rekor: Yükseliş durdurulamıyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Nisan 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 12 bin 803 TL

Tam altın: 25 bin 251 TL

Gremse altın: 63 bin 322 TL

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