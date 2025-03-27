Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…
27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişe başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Mart 2025 Perşembe...
ALTINDA TAHMİNLER YÜKSELİYOR
Goldman Sachs, merkez bankalarının beklenenden daha güçlü altın talebi ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) olan sağlam girişler nedeniyle yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 dolara yükseltti.
Banka, değerli metale yönelik giderek daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu gösterdi. Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven, geçen ay 2025 sonu için tahminlerini 3 bin 100 dolara çıkarmıştı.
Perşembe günü yayımlanan notlarında resmi sektörün aylık ortalama 70 ton altın talep edebileceğini belirttiler. Bu rakam önceki 50 tonluk tahminlerinin üzerinde.
MERKEZ BANKALARI ALIMLARI HIZLANDIRIYOR
Goldman Sachs analistleri, yeni 3 bin 300 dolarlık tahminin kasım-ocak döneminde hızlanan alımları yansıttığını belirtti. Bu dönemde merkez bankalarının aylık ortalama 190 ton altın aldığı vurgulandı.
Ayrıca, Çin’in en az üç yıl boyunca “hızlı bir şekilde” alım yapmaya devam edebileceği öngörülüyor.
“Özellikle gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankaları, 2022’den bu yana altın alımlarını yaklaşık beş kat artırdı. Bu eğilim, Rus rezervlerinin dondurulmasının ardından başladı” diye yazan Thomas ve Struyven, bunun rezerv yönetiminde yapısal bir değişiklik olduğunu ve kısa vadede tersine dönmesini beklemediklerini belirtti.
Gram altın: 3 bin 706 TL
Çeyrek altın: 6 bin 138 TL
Cumhuriyet altını: 24 bin 452 TL
Ons altın: 3 bin 33 dolar
Yarım altın: 12 bin 276 TL
Tam altın: 24 bin 303 TL
Gremse altın: 60 bin 945 TL
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