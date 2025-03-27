Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

“Özellikle gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankaları, 2022’den bu yana altın alımlarını yaklaşık beş kat artırdı. Bu eğilim, Rus rezervlerinin dondurulmasının ardından başladı” diye yazan Thomas ve Struyven, bunun rezerv yönetiminde yapısal bir değişiklik olduğunu ve kısa vadede tersine dönmesini beklemediklerini belirtti.