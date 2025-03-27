Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları...

Haber Merkezi
27 Mart 2025 Perşembe, 09:32
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişe başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Mart 2025 Perşembe...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

ALTINDA TAHMİNLER YÜKSELİYOR

Goldman Sachs, merkez bankalarının beklenenden daha güçlü altın talebi ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) olan sağlam girişler nedeniyle yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 dolara yükseltti.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Banka, değerli metale yönelik giderek daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu gösterdi. Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven, geçen ay 2025 sonu için tahminlerini 3 bin 100 dolara çıkarmıştı. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Perşembe günü yayımlanan notlarında resmi sektörün aylık ortalama 70 ton altın talep edebileceğini belirttiler. Bu rakam önceki 50 tonluk tahminlerinin üzerinde.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

MERKEZ BANKALARI ALIMLARI HIZLANDIRIYOR

Goldman Sachs analistleri, yeni 3 bin 300 dolarlık tahminin kasım-ocak döneminde hızlanan alımları yansıttığını belirtti. Bu dönemde merkez bankalarının aylık ortalama 190 ton altın aldığı vurgulandı. 

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Ayrıca, Çin’in en az üç yıl boyunca “hızlı bir şekilde” alım yapmaya devam edebileceği öngörülüyor.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Özellikle gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankaları, 2022’den bu yana altın alımlarını yaklaşık beş kat artırdı. Bu eğilim, Rus rezervlerinin dondurulmasının ardından başladı” diye yazan Thomas ve Struyven, bunun rezerv yönetiminde yapısal bir değişiklik olduğunu ve kısa vadede tersine dönmesini beklemediklerini belirtti.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 706 TL

Çeyrek altın: 6 bin 138 TL

Cumhuriyet altını: 24 bin 452 TL

Ons altın: 3 bin 33 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Mart 2025 Perşembe altın fiyatları…

Yarım altın: 12 bin 276 TL

Tam altın: 24 bin 303 TL

Gremse altın: 60 bin 945 TL

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