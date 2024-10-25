Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Ekim altın fiyatları

Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:30

Güncelleme: 25.10.2024 - 09:30

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 6 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 146 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 499 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralar 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.