Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Ekim altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 13 liradan işlem görürken çeyrek altın 5 bin 140, Cumhuriyet altını 20 bin 500 liradan satılıyor.

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Ekim altın fiyatları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:30

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 6 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 146 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 499 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralar 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.


Etiketler: #altın #çeyrek altın #gram altın

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