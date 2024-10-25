Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 25 Ekim altın fiyatları
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 13 liradan işlem görürken çeyrek altın 5 bin 140, Cumhuriyet altını 20 bin 500 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 6 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 146 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 499 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralar 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.
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