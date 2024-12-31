Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!
Araç sahiplerine yeni yılın ilk zammı yolda. 1 Ocak’tan itibaren benzin, motorin ve LPG'ye uygulanan yeni ÖTV zammı ile akaryakıt fiyatlarında önemli bir artış yaşanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından, akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışı duyuruldu.
1 Ocak itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yüzde 6 oranında zamlanacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 3 Ocak’ta açıklanması beklenen enflasyon verileri sonrası benzin, motorin ve LPG’ye uygulanacak zam oranı yüzde 6 olarak belirlendi.
Benzin fiyatında 82 kuruş, motorinde 77 kuruş, LPG’de ise 35 kuruş artış yaşanacak. Yeni ÖTV tarifesine göre:
Benzinin ÖTV’si 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10,59 TL’den 11,22 TL’ye, LPG’nin ÖTV’si ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye çıkarıldı.
İşte 31 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 43.14 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 43.02 TL
Motorin litre fiyatı: 43.85 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 43.60 TL
Motorin litre fiyatı: 44.52 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
Motorin litre fiyatı: 45.01 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
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