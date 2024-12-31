Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

Araç sahiplerine yeni yılın ilk zammı yolda. 1 Ocak’tan itibaren benzin, motorin ve LPG'ye uygulanan yeni ÖTV zammı ile akaryakıt fiyatlarında önemli bir artış yaşanacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2024 Salı, 12:24
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarının ardından, akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışı duyuruldu. 

Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

1 Ocak itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları yüzde 6 oranında zamlanacak.

Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 3 Ocak’ta açıklanması beklenen enflasyon verileri sonrası benzin, motorin ve LPG’ye uygulanacak zam oranı yüzde 6 olarak belirlendi.

Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

Benzin fiyatında 82 kuruş, motorinde 77 kuruş, LPG’de ise 35 kuruş artış yaşanacak. Yeni ÖTV tarifesine göre:

Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

Benzinin ÖTV’si 11,29 TL’den 11,96 TL’ye, motorinin ÖTV’si 10,59 TL’den 11,22 TL’ye, LPG’nin ÖTV’si ise 8,67 TL’den 9,19 TL’ye çıkarıldı.

İşte 31 Aralık 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.14 TL

Motorin litre fiyatı: 43.91 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

 
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 43.02 TL

Motorin litre fiyatı: 43.85 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.60 TL

Motorin litre fiyatı: 44.52 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

 
Araç sahipleri dikkat: Yeni yılın ilk akaryakıt zammı yolda!

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44.05 TL

Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

 
akaryakıt Akaryakıt zammı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

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