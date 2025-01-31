Araç sahipleri dikkat: O işlemi yapmayana 28 bin TL ceza! Son tarih bugün...

Araç sahipleri dikkat: O işlemi yapmayana 28 bin TL ceza! Son tarih bugün...

Ticari araç sahipleri için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) kayıt için bugün son gün. Kayıt işlemlerini tamamlamayanlar, 28 bin liraya kadar ceza ile karşılaşabilir. Araç sahiplerinin cezadan kaçınabilmesi için işlemleri 31 Ocak'a kadar tamamlaması gerekiyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2025 Cuma, 13:37
Araç sahipleri dikkat: O işlemi yapmayana 28 bin TL ceza! Son tarih bugün...

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) kayıt için bugün son gün. 8 milyon ticari araç sahibini ilgilendiren kayıt işlemi için belirtilen tarihe kadar kaydını yaptırmayan mükelleflere 28 bin liraya kadar ceza kesilecek. 

Araç sahipleri dikkat: O işlemi yapmayana 28 bin TL ceza! Son tarih bugün...

Akaryakıttaki vergi kaybını önlemek amacıyla uygulamaya giren UTTS, 5 Ekim 2023'te yayımlanan tebliğ doğrultusunda, tüm ticari araçların Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takmasını zorunlu kıldı. Ticari araç sahiplerinin, TTB siparişi ve ödeme işlemlerini 31 Ocak’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat: O işlemi yapmayana 28 bin TL ceza! Son tarih bugün...

MONTAJ İŞLEMLERİNDE SON TARİH 30 NİSAN

Araç sahiplerinin, www.utts.gov.tr adresinden kaydolarak, belirtilen banka hesaplarına ödeme işlemini yaparak, montaj işlemlerini 30 Nisan 2025’e kadar tamamlamaları gerekecek. 

Araç sahipleri dikkat: O işlemi yapmayana 28 bin TL ceza! Son tarih bugün...

Kayıt ve montaj işlemlerini belirtilen tarihler içinde tamamlamayan araç sahiplerine, mükellefiyet türlerine göre 7 bin lira ile 28 bin lira arasında özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek. 

Araç sahipleri dikkat: O işlemi yapmayana 28 bin TL ceza! Son tarih bugün...

Ayrıca, akaryakıt istasyonlarının taşıt tanıma okuyucu ve donanım kurulumlarını zamanında yapmaması durumunda para cezasıyla karşılaşma riski bulunuyor.

Araç sahipleri dikkat: O işlemi yapmayana 28 bin TL ceza! Son tarih bugün...

MONTAJ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan, sisteme kayıt yaptıran ve ödeme işlemlerini tamamlayan araç sayısı 2 milyonu geçti. Yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu da gerekli işlemleri tamamlayarak montaj çalışmalarına başladı.

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