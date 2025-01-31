Eski TCMB Başekonomisti'nden ekonomi yorumu: Türkiye yeme içmede en pahalı ülke!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:53

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:56

McDonald's'ın ünlü hamburgeri Big Mac, küresel ekonomide satın alma gücünü ölçmek için önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye’de döviz kuru dalgalanmaları ve yüksek enflasyon nedeniyle Big Mac fiyatları hızla yükseldi. Prof. Dr. Hakan Kara'nın paylaştığı verilere göre Türkiye, yemek fiyatlarında dünya ortalamasının oldukça üzerine çıktı.

TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASINI AŞTI

The Economist tarafından yayımlanan "Big Mac Endeksi", Türkiye’nin bu alanda en pahalı ülkelerden biri haline geldiğini gösteriyor. Prof. Dr. Hakan Kara'nın paylaştığı grafik, 2002’den itibaren Türkiye’deki Big Mac fiyatlarının değişimini ortaya koyarken, 2018’den sonra fiyatların dünya ortalamasını aşarak hızla yükseldiğini gösteriyor.

ENFLASYON VE DÖVİZ KURU ETKİSİ

Özellikle 2024-2025 döneminde yaşanan fiyat artışları, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarının etkisini gözler önüne seriyor. The Economist'in Ocak 2025 verilerine göre, Türkiye’de Big Mac fiyatları küresel ortalamayı geçerek alım gücündeki düşüşü yansıtıyor.

EN UCUZU 205 TL

Prof. Dr. Hakan Kara'nın vurguladığı üzere, Türkiye’deki en uygun fiyatlı Big Mac 205 TL’ye satılıyor. Ancak büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde fiyatlar çok daha yüksek olabilir. Yan ürünlerin de dahil edilmesiyle, yemek fiyatları daha da artıyor. Bu durum, Türkiye’nin artık "ucuz" bir ülke olmaktan çıktığını ve bazı alanlarda dünyanın en pahalı ülkelerinden biri haline geldiğini gösteriyor.