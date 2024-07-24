Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan lastik uyarısı

MEVSİMİNE UYGUN LASTİK KULLANMAZSAK NE OLUR?

Kış lastiğinin yapısı itibariyle yaz lastiklerine göre yumuşak olduğu için yola tutunma sağlayıp fren mesafesini düşürdüğünü aktaran Ceylan:

"Yaz lastiğini eğer kışın kullanacak olursak kauçuğu sert olduğu için yere tutunması azalır ve normal şartlarda baktığımız zaman frenleme mesafesi uzar, patinaj çekmeye başlar, çok sertleşir. Dört mevsim lastiklere baktığımızda ise her iki lastiği özelliğine yakın özellikler bulunduğu için bu lastiklerin mevsimine göre kullanımını daha az öneririz. Sürücülerimizin güvenlikleri için yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği kullanmalarını tavsiye ederiz. Bunun tersini düşününce kış lastiğini eğer yaz sezonunda kullanır isek, yapısı itibariyle yumuşak olduğundan üretim aşamasında bu da ne olur çok sıcak havalardan dolayı üzerlerinde kauçuklar atmaya başlar. Dişleri tamamen biter azalır ve yola tutunması azalacağı için kazalara davetiye çıkarır."