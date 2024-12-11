Aralık ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Rakam 75 bin liraya yükseldi!

YENİ TAVAN 75 BİN TL

Sıfır faizli kredi kampanyaları, Aralık ayında da devam ediyor. Bankalar, yeni müşteri çekmek için faizsiz kredi imkanlarını arttırarak, daha önce 50 bin TL olan kredi limitini 75 bin TL’ye çıkarıyor. Bu gelişme, faizsiz kredi arayan yurttaşlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.