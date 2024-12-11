Aralık ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Rakam 75 bin liraya yükseldi!
Aralık ayında sıfır faizli kredi kampanyaları yeniden şekillendi. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? 75 bin TL’ye kadar faizsiz kredi almak mümkün mü? Başvuru şartları neler? Yeni faizsiz kredi fırsatlarından kimler faydalanabilir? İşte aralık ayı boyunca geçerli olan faizsiz kredi detayları…
Aralık ayında faizsiz kredi fırsatlarıyla ilgili detaylar belli oldu. Bankalar, yeni müşterilerine sundukları faizsiz kredi kampanyalarında önemli bir güncelleme yaptı ve tavan rakamını 50 bin TL'den 75 bin TL'ye yükseltti. Peki, sıfır faizli kredi alabileceğiniz bankalar hangileri? İşte faizsiz kredi fırsatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler...
YENİ TAVAN 75 BİN TL
Sıfır faizli kredi kampanyaları, Aralık ayında da devam ediyor. Bankalar, yeni müşteri çekmek için faizsiz kredi imkanlarını arttırarak, daha önce 50 bin TL olan kredi limitini 75 bin TL’ye çıkarıyor. Bu gelişme, faizsiz kredi arayan yurttaşlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.
ENPARA
Enpara yeni müşterilerine 3 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi sunuyor. Mobil bankacılık üzerinden başvuru yapılabilen bu kampanya, faizsiz kredi arayanlar için kolay ve hızlı bir seçenek sunuyor.
ON DİJİTAL BANKACILIK
On Dijital Bankacılık, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 15 bin TL faizsiz kredi imkanı tanıyor. Kampanya online başvuru süreciyle vatandaşlara kolaylık sağlıyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk yeni müşterilerine 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) 15 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanya uzun vadeli ve faizsiz kredi almak isteyenler için avantajlı bir fırsat sunuyor.
DENİZBANK
Denizbank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veriyor. Ayrıca, 6 aya kadar vadeli 10 bin TL faizsiz kredi de mevcut. Kampanya 1 Aralık-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, 6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatları sunuyor. Bu kampanya, 1 Aralık-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.
TEB BANKASI
TEB Bankası, yeni gelen müşterilerine 6 ay vadeli 25 bin TL faizsiz kredi sunuyor. Ayrıca, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans imkanı da sağlanıyor. Faiz oranları, müşterinin kredi notuna göre değişiklik gösterebilir. Kampanya, 23 Mayıs 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, yeni müşterilerine 6 ay vadeli 25 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kampanyadan 10 Aralık – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yararlanılabilir. Kampanyaya başvurmak için Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerlemek gerekiyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, 25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ve 30 bin TL’ye kadar faizsiz ek hesap imkanı sunuyor. Bu fırsattan 1 Aralık-31 Aralık 2024 tarihleri arasında İşCep üzerinden başvuru yaparak yararlanılabiliyor.
AKBANK
Akbank, yeni müşterilerine 6 ay vadeli 25 bin TL faizsiz kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans ve artı para imkanı sunuyor. Kampanya, 1 Aralık-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.
Bankalar aralık ayında faizsiz kredi fırsatlarını artırarak vatandaşa büyük bir avantaj sunuyor. Ancak her bankanın belirlediği başvuru şartları ve kredi limitleri farklı olduğu için, başvuruda bulunmadan önce bu detayların dikkatlice incelenmesi önem taşıyor.
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