Bankalar tek tek duyurdu! 'Konut kredisi' için yeni dönem: İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 'faiz' kararının ardından konut kredisi faiz oranları da güncellendi. Son verilere göre 3 milyon TL'nin aylık taksitleri de değişti. İşte ayrıntılar...

Bankalar tek tek duyurdu! 'Konut kredisi' için yeni dönem: İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:40

Konut kredisine ret oranlarının artması, ev fiyatlarının yükselmesi eskiye göre kullanımı da azalttı.

Son oranlara göre bankadan 3 milyon lira konut kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar belli oldu.

İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve ödeme planı…

AKBANK

  • Faiz Oranı: %2,89
  • Aylık Taksit: 89.635,63 TL
  • Toplam Ödeme: 10.785.895 TL

ING

  • Faiz Oranı: %3,24
  • Aylık Taksit: 99.365,08 TL
  • Toplam Ödeme: 11.950.069 TL

GARANTİ

  • Faiz Oranı: %3,06
  • Aylık Taksit: 94.334,27 TL
  • Toplam Ödeme: 11.351.217 TL

KUVEYT TÜRK

  • Kâr Payı Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 95.168,94 TL
  • Toplam Ödeme: 11.445.863 TL

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: %3,09
  • Aylık Taksit: 95.168,94 TL
  • Toplam Ödeme: 11.442.646 TL

VAKIF BANK

  • Faiz Oranı: %3,30
  • Aylık Taksit: 101.053,59 TL
  • Toplam Ödeme: 12.152.430 TL

ZİRAAT KATILIM

  • Kâr Payı Oranı: %3,54
  • Aylık Taksit: 107.859,12 TL
  • Toplam Ödeme: 12.963.659 TL

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: %4,21
  • Aylık Taksit: 127.202,33 TL
  • Toplam Ödeme: 15.287.378 TL.

Etiketler: #banka #faiz #düşük faizli konut kredisi #konut kredisi

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