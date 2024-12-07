Bankalar tek tek duyurdu! 'Konut kredisi' için yeni dönem: İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 'faiz' kararının ardından konut kredisi faiz oranları da güncellendi. Son verilere göre 3 milyon TL'nin aylık taksitleri de değişti. İşte ayrıntılar...
Konut kredisine ret oranlarının artması, ev fiyatlarının yükselmesi eskiye göre kullanımı da azalttı.
Son oranlara göre bankadan 3 milyon lira konut kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar belli oldu.
İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve ödeme planı…
AKBANK
- Faiz Oranı: %2,89
- Aylık Taksit: 89.635,63 TL
- Toplam Ödeme: 10.785.895 TL
ING
- Faiz Oranı: %3,24
- Aylık Taksit: 99.365,08 TL
- Toplam Ödeme: 11.950.069 TL
GARANTİ
- Faiz Oranı: %3,06
- Aylık Taksit: 94.334,27 TL
- Toplam Ödeme: 11.351.217 TL
KUVEYT TÜRK
- Kâr Payı Oranı: %3,09
- Aylık Taksit: 95.168,94 TL
- Toplam Ödeme: 11.445.863 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: %3,09
- Aylık Taksit: 95.168,94 TL
- Toplam Ödeme: 11.442.646 TL
VAKIF BANK
- Faiz Oranı: %3,30
- Aylık Taksit: 101.053,59 TL
- Toplam Ödeme: 12.152.430 TL
ZİRAAT KATILIM
- Kâr Payı Oranı: %3,54
- Aylık Taksit: 107.859,12 TL
- Toplam Ödeme: 12.963.659 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: %4,21
- Aylık Taksit: 127.202,33 TL
- Toplam Ödeme: 15.287.378 TL.
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