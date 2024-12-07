Bankalar tek tek duyurdu! 'Konut kredisi' için yeni dönem: İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı...

Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:40

Güncelleme: 07.12.2024 - 12:42

Konut kredisine ret oranlarının artması, ev fiyatlarının yükselmesi eskiye göre kullanımı da azalttı.

Son oranlara göre bankadan 3 milyon lira konut kredisi çeken kişinin ödeyeceği tutar belli oldu.

İşte 3 milyon TL'nin faiz oranı ve ödeme planı…

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 89.635,63 TL

Toplam Ödeme: 10.785.895 TL

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 99.365,08 TL

Toplam Ödeme: 11.950.069 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 94.334,27 TL

Toplam Ödeme: 11.351.217 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 95.168,94 TL

Toplam Ödeme: 11.445.863 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 95.168,94 TL

Toplam Ödeme: 11.442.646 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 101.053,59 TL

Toplam Ödeme: 12.152.430 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 107.859,12 TL

Toplam Ödeme: 12.963.659 TL

DENİZBANK