Asgari ücret için sürpriz zirve! İstenilen rakam belli oldu
Milyonlarca sabit gelirli yurttaş temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.
Asgari ücret Türk-İş'in raporuna göre, mayıs ayında açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldı.
Yurttaşın günden güne alım gücü erimeye devam ederken mayısta açlık sınırı 19 bin TL, yoksulluk sınırı ise 62 bin lira olarak açıklandı.
Asgari ücrete ara zam yurttaş için zorunluluk olurken iktidar kanadından ise zam olmayacağına dair peş peşe açıklamalar yapılıyor. Fakat Gazeteci Saygı Öztürk ise Sözcü TV'de asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
BİR ARAYA GELECEKLER
Öztürk, BM Uluslararası Çalışma Örgütünün 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nın Cenevre'de gerçekleşeceğini belirterek Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı, DİSK yetkilileri ve aynı zamanda işveren sendikalarının yetkililerinin de olacağını söyledi.
Asgari ücrete ilişkin toplantı yapılacağını söyleyen Saygı Öztürk, "Bugün akşam bir mini zirve yapılacak. Bu mini zirvede zamlar, asgari ücret de dahil olmak üzere, ayrıntılı bir biçimde o masada konuşulacak" dedi.
İSTENİLEN RAKAM BELLİ OLDU
Söz konusu toplantıya Türk-İş'in ciddi bir biçimde hazırlandığını vurgulayan Öztürk "Asgari ücretin en az 18 bin TL olmasını istemişler ve yılda da iki kez belirleme talebi vardi. 7 ay sonra neler değişmiş olacak göreceğiz. Kızılcahamam'da asgari ücrete zam konusu konuşulmuş olabilir ama Türk-İş'in işçiler adına da bir talebi var. Ne kadar etkili olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Rakamlar ortada asgari ücret 17 bin TL'ydi ama enflasyon nedeniyle 3 bin TL gibi bir kayıp var. Yıllık enflasyon yüzde 75 seviyesinde çıktı. Asgari ücretli 6 milyon çalışanın da bir kaybı söz konusu. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor."
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