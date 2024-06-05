Asgari ücret için sürpriz zirve! İstenilen rakam belli oldu

"Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Rakamlar ortada asgari ücret 17 bin TL'ydi ama enflasyon nedeniyle 3 bin TL gibi bir kayıp var. Yıllık enflasyon yüzde 75 seviyesinde çıktı. Asgari ücretli 6 milyon çalışanın da bir kaybı söz konusu. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor."