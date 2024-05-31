Asgari ücrete 'ara zam' gelmezse ne olur?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:16

Güncelleme: 31.05.2024 - 14:16

Milyonlarca yurttaş asgari ücrete temmuz ayında zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

İktidar tarafından ise ara zam olmayacağına dair açıklamalar geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok” demişti.

BAHÇELİ'DEN YEŞİL IŞIK

CHP Genel Başkanı Özgür, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde asgari ücrete Temmuzda ara zam yapılmasını istemiş, Bahçeli’nin de Temmuz zammına sıcak baktığını ifade etmişti. MHP lideri Bahçeli de geçen günlerde asgari ücretle ilgili soruya “Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız” cevabını vermişti.

FARK AÇILACAK

Türk-İş'in açıkladığı verilere göre ise asgari ücret yılın yarısı dolmadan açlık sınırının altına düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması durumunda meydana gelecek tabloyu bir grafikle gösterdi.

Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmazsa yılın kalanında durum böyle görünecek. pic.twitter.com/lPXMBeBID2 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 31, 2024

Prof. Dr. Hakan Kara’nın sosyal medya platformu X'te paylaştığı "Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmazsa yılın kalanında durum böyle görünecek" notuyla paylaştığı grafikte asgari ücret 17 bin 2 lirada sabit kalırken, açlık sırının 21 bin liranın üzerine çıkıyor.