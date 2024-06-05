Fatih Karahan'dan banknot açıklaması! Asgari ücret sorusuna yanıt
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.
Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin de sorularını yanıtladı.
"500 ve 1000 liralık banknotlara ihtiyaç var mı?" sorusu üzerine Karahan, bu kapsamda küpür kompozisyonunu farklı göstergelerle takip ettiklerini bildirdi. Üst banknotlara ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucu ortaya çıktığını belirten Karahan, bu konuda birimlerin çalıştığını söyledi.
Karahan , “Bir karar verildiğinde bu kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Asgari ücretle ilgili sorulan sorulara da yanıt veren Karahan, bu konuda karar verici taraf olmadıklarına dikkat çekti.
Karahan, "enflasyonda bir numaralı risk asgari ücrettir" yönünde bir açıklamasının olmadığının altını çizdi. "Asgari ücret konusunda karar verici değiliz, tavsiye kurumu da değiliz. Enflasyonda hedefleri ve tahminleri belirlerken ücretlerle ilgili birtakım varsayımlar yapmak zorundayız. Bunu yaparken de daha önce yapılan tek artış yönündeki açıklamaları baz aldık." diye konuştu.
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