Türk-İş Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Algı oluşturuldu
Asgari ücret için açlık sınırını işaret ederek en düşük rakamın 7 bin 785 TL olması gerektiğini söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamasının çarpıtıldığını iddia eden Atalay, “Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı” dedi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, dün yaptığı açıklamada asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.
TEPKİLERE NEDEN OLDU
Asgari ücret için çalışmaların başlatıldığı süreçte Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay’ın ‘açlık sınırı’ açıklaması tepkilere neden oldu.
"ÇARPITLDI"
Gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Atalay, sözlerinin çarpıtıldığını savunarak “Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda, açlık sınırı ortada ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim. Bugüne kadar açlık sınırının altında zam aldığımız da oldu. Ama tabanın isteği bu yöndeydi” dedi.
Televizyondaki programda açlık sınırındaki bir ücretin, asgari ücret olarak kabul edilip edilmeyeceği sorulduğunu belirten Atalay, “Ben de bu soruya karşılık olarak bunu kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, zaten onun bir açlık sınır olduğunu, bu tutarın üzerinde gelecek teklifleri görüşebileceğimizi söyledim. Yayını izleyenler benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar. Emekçilerimiz rahat olsun, biz verilmesi gereken mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz” diye konuştu.
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