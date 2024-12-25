Asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı belirlendi: Tavan için gözler memur zammında

Asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı belirlendi: Tavan için gözler memur zammında

Asgari ücret açıklandı, peki kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2025’te kıdem tazminatı tavanı ne zaman belli olacak? Asgari ücretle çalışanlar kıdem tazminatını nasıl alacak? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2024 Çarşamba, 12:44
Asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı belirlendi: Tavan için gözler memur zammında

Asgari ücrete gelen yüzde 30 zam sonrası kıdem tazminatı tabanı 2025 için değişti. Kıdem tazminatı tavan ücreti ise 3 Ocak’ta netleşecek memur zammı ile netleşecek.

Asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı belirlendi: Tavan için gözler memur zammında

İŞTE ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Şu an 20 bin 2 TL olan kıdem tabanı asgari ücret brüt rakamı kadar arttı. Böylece 2025’te işten ayrılacaklara, emekli olacaklara en az verilecek tazminat brüt olarak 26 bin 2 TL oldu.

Asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı belirlendi: Tavan için gözler memur zammında

KIDEM TAZMİNATI TAVANI İÇİN MEMUR ZAMMI BEKLENİYOR

41.828 TL olan kıdem tazminatı tavanı 3 Ocak’ta 6 aylık memur enflasyon farkının belli olması ile netleşecek. Zam oranının açıklanması sonucu en net rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile belli olacak.

Asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı belirlendi: Tavan için gözler memur zammında

KIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI

Kişinin en az 1 yıl boyunca mevcut iş yerinde çalışmış olma şartı bulunuyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar şöyle sıralanabilir:

Asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı belirlendi: Tavan için gözler memur zammında
  • Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler
  • Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadın bireyler
  • İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler
  • İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireyler
Asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı belirlendi: Tavan için gözler memur zammında

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI

Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır ancak kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.

Asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı belirlendi: Tavan için gözler memur zammında

Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz ayında yükselir.

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