Asgari ücretle kıdem tazminatı tabanı belirlendi: Tavan için gözler memur zammında

İŞTE ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Şu an 20 bin 2 TL olan kıdem tabanı asgari ücret brüt rakamı kadar arttı. Böylece 2025’te işten ayrılacaklara, emekli olacaklara en az verilecek tazminat brüt olarak 26 bin 2 TL oldu.