Yayınlanma: 25.12.2024 - 12:29

Güncelleme: 25.12.2024 - 12:54

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreci sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta üçüncü toplantısı ise 19 Aralık’ta gerçekleştirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz” dedi. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı asgari ücrete zam yapacak mı?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli ücret miktarı 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık" ifadelerini kullandı.