Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanacak. İlk iki toplantıda ücretle ilgili net bir rakam açıklanmamıştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2024 Perşembe, 10:36
Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

İLK İKİ TOPLANTIDA RAKAM ÇIKMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla bugün üçüncü kez toplanacak. İlk toplantı 10 Aralık’ta, ikinci toplantı ise 16 Aralık’ta yapılmıştı. Ancak her iki toplantıda da net bir rakam ortaya çıkmadı.

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

7 MİLYON ÇALIŞAN ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu nedenle komisyonun alacağı karar, milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek.

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanıyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil ediyor. TÜRK-İŞ heyetinin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaparken, heyette aşçı, kuaför ve taşeron işçi gibi farklı meslek gruplarından temsilciler de yer alıyor.

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

İLK TOPLANTIDA BEKLENTİLER MASAYA YATIRILDI

10 Aralık’ta yapılan ilk toplantıda, taraflar genel ekonomik veriler ve geçim koşulları üzerine görüşlerini paylaştı. Ancak herhangi bir rakam önerisi sunulmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Biz rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz. Rakamı para verenler söyleyecek” açıklamasını yaptı.

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

İKİNCİ TOPLANTIDA RAKAM AÇIKLANMADI

16 Aralık’taki ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK tarafından sunumlar yapıldı. Ancak yine herhangi bir asgari ücret rakamı gündeme gelmedi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "İkinci toplantıda da herhangi bir ücret rakamı telaffuz edilmedi. Geçmiş yıllarda da üçüncü veya dördüncü toplantıya kadar rakam açıklanmamıştı" dedi.

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

İŞVERENLER VE HÜKÜMETTEN RAKAM BEKLENTİSİ

Ağar, toplantılarda işveren ve hükümet temsilcilerinden rakam talep ettiklerini belirtti. “Biz geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz. Bunun rakamını önce işverenin ve hükümetin açıklaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

YENİ ÜCRETİN NE ZAMAN AÇIKLANACAĞI MERAK EDİLİYOR

Bugün yapılacak olan üçüncü toplantıda, tarafların bir rakam açıklayıp açıklamayacağı henüz net değil. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinin uzamaması için tarafların bir an önce uzlaşma sağlaması bekleniyor. TÜRK-İŞ, işçilerin taleplerini resmi bir belgeyle ileteceğini belirtti.

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Şu anda net asgari ücret 17 bin 2 lira 12 kuruş, brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

ÜCRET ARTIŞINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

AKP kulislerinde, yeni asgari ücretin en az 22 bin TL olması gerektiği ifade edilirken, bu rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 bin TL’ye kadar çıkarılabileceği yönünde iddialar bulunuyor. Ancak taraflar henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ekonomik krizin gölgesinde belirlenecek zam oranı ile ilgili birçok iddia gündeme gelirken, konuşulması beklenen rakamlara ulaşıldı. Bakanlık ve işveren tarafı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, masaya gelecek ilk teklif 21 bin 742 TL olacak.

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

Bugünkü toplantının ardından taraflardan bir rakam çıkıp çıkmayacağı ve yeni asgari ücretin ne olacağı merak konusu. Peki asgari ücret için hangi zam oranları konuşuluyor?

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

Yüzde 30: 22 bin 102 lira

Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

Yüzde 48: 25 bin 163 lira

Yüzde 49: 25 bin 333 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira

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