Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanacak. İlk iki toplantıda ücretle ilgili net bir rakam açıklanmamıştı.
İLK İKİ TOPLANTIDA RAKAM ÇIKMADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla bugün üçüncü kez toplanacak. İlk toplantı 10 Aralık’ta, ikinci toplantı ise 16 Aralık’ta yapılmıştı. Ancak her iki toplantıda da net bir rakam ortaya çıkmadı.
7 MİLYON ÇALIŞAN ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNİYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu nedenle komisyonun alacağı karar, milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek.
KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanıyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil ediyor. TÜRK-İŞ heyetinin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaparken, heyette aşçı, kuaför ve taşeron işçi gibi farklı meslek gruplarından temsilciler de yer alıyor.
İLK TOPLANTIDA BEKLENTİLER MASAYA YATIRILDI
10 Aralık’ta yapılan ilk toplantıda, taraflar genel ekonomik veriler ve geçim koşulları üzerine görüşlerini paylaştı. Ancak herhangi bir rakam önerisi sunulmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Biz rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz. Rakamı para verenler söyleyecek” açıklamasını yaptı.
İKİNCİ TOPLANTIDA RAKAM AÇIKLANMADI
16 Aralık’taki ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK tarafından sunumlar yapıldı. Ancak yine herhangi bir asgari ücret rakamı gündeme gelmedi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "İkinci toplantıda da herhangi bir ücret rakamı telaffuz edilmedi. Geçmiş yıllarda da üçüncü veya dördüncü toplantıya kadar rakam açıklanmamıştı" dedi.
İŞVERENLER VE HÜKÜMETTEN RAKAM BEKLENTİSİ
Ağar, toplantılarda işveren ve hükümet temsilcilerinden rakam talep ettiklerini belirtti. “Biz geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz. Bunun rakamını önce işverenin ve hükümetin açıklaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
YENİ ÜCRETİN NE ZAMAN AÇIKLANACAĞI MERAK EDİLİYOR
Bugün yapılacak olan üçüncü toplantıda, tarafların bir rakam açıklayıp açıklamayacağı henüz net değil. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinin uzamaması için tarafların bir an önce uzlaşma sağlaması bekleniyor. TÜRK-İŞ, işçilerin taleplerini resmi bir belgeyle ileteceğini belirtti.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Şu anda net asgari ücret 17 bin 2 lira 12 kuruş, brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.
ÜCRET ARTIŞINA İLİŞKİN BEKLENTİLER
AKP kulislerinde, yeni asgari ücretin en az 22 bin TL olması gerektiği ifade edilirken, bu rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 bin TL’ye kadar çıkarılabileceği yönünde iddialar bulunuyor. Ancak taraflar henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ekonomik krizin gölgesinde belirlenecek zam oranı ile ilgili birçok iddia gündeme gelirken, konuşulması beklenen rakamlara ulaşıldı. Bakanlık ve işveren tarafı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, masaya gelecek ilk teklif 21 bin 742 TL olacak.
Bugünkü toplantının ardından taraflardan bir rakam çıkıp çıkmayacağı ve yeni asgari ücretin ne olacağı merak konusu. Peki asgari ücret için hangi zam oranları konuşuluyor?
İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:
Yüzde 30: 22 bin 102 lira
Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira
Yüzde 35: 22 bin 952 lira
Yüzde 36: 23 bin 122 lira
Yüzde 37: 23 bin 292 lira
Yüzde 38: 23 bin 462 lira
Yüzde 39: 23 bin 632 lira
Yüzde 40: 23 bin 802 lira
Yüzde 41: 23 bin 973 lira
Yüzde 42: 24 bin 143 lira
Yüzde 43: 23 bin 313 lira
Yüzde 44: 24 bin 483 lira
Yüzde 45: 24 bin 653 lira
Yüzde 46: 24 bin 823 lira
Yüzde 47: 24 bin 993 lira
Yüzde 48: 25 bin 163 lira
Yüzde 49: 25 bin 333 lira
Yüzde 50: 25 bin 503 lira
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