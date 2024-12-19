Asgari ücrette kritik toplantı: Komisyon bugün üçüncü toplantısını yapacak!

ÜCRET ARTIŞINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

AKP kulislerinde, yeni asgari ücretin en az 22 bin TL olması gerektiği ifade edilirken, bu rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 bin TL’ye kadar çıkarılabileceği yönünde iddialar bulunuyor. Ancak taraflar henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ekonomik krizin gölgesinde belirlenecek zam oranı ile ilgili birçok iddia gündeme gelirken, konuşulması beklenen rakamlara ulaşıldı. Bakanlık ve işveren tarafı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, masaya gelecek ilk teklif 21 bin 742 TL olacak.