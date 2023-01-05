Bakan Murat Kurum paylaştı: 15 soruda Orta Gelirliye Yeni Evim Kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle: