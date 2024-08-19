Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2024 Pazartesi, 10:22
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranlarını güncelledi.

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

9 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli TL mevduatlarının ortalama bileşik faizi gerileyerek yüzde 58,5 olarak belirlendi. 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Faiz oranlarındaki değişikliklerle birlikte en yüksek mevduat faizini sunan bankalar da belli oldu. 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Yurttaş ise en yüksek faiz oranı sunan bankaları merak ediyor. Peki, en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

İşte, banka banka 1 ay vadeli mevduatlara uygulanan faiz oranları şöyle:

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Denizbank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 602 TL 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Garanti

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 44

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 472 TL 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

ING (Hoş Geldin Faizi)

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 767 TL 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Akbank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Halkbank

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 20 TL 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 32 

Faiz: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

İş Bankası

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 410 TL 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Albaraka (Kar payı)

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 30 

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 911 TL 

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi

Kuveyt Türk (Kar payı)

Mevduat tutarı: 1 milyon TL

Vade: 32 

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 426 TL

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