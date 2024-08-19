Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi! İşte 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı ağırlıklı ortalama faiz oranlarını güncelledi.
9 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli TL mevduatlarının ortalama bileşik faizi gerileyerek yüzde 58,5 olarak belirlendi.
Faiz oranlarındaki değişikliklerle birlikte en yüksek mevduat faizini sunan bankalar da belli oldu.
Yurttaş ise en yüksek faiz oranı sunan bankaları merak ediyor. Peki, en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?
İşte, banka banka 1 ay vadeli mevduatlara uygulanan faiz oranları şöyle:
Denizbank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 602 TL
Garanti
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 44
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 472 TL
ING (Hoş Geldin Faizi)
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 767 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 327 TL
Halkbank
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30
Faiz: Yüzde 33
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 20 TL
VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 32
Faiz: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 819 TL
İş Bankası
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 410 TL
Albaraka (Kar payı)
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 30
Faiz: Yüzde 33
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 911 TL
Kuveyt Türk (Kar payı)
Mevduat tutarı: 1 milyon TL
Vade: 32
Faiz: Yüzde 33
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 426 TL
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