En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2024 Salı, 11:40
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. 

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 baz puan artışla ortalama yüzde 55,78 seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat faizlerinde de son durum belli oldu. Bankalarca 30 günlük mevduatlara uygulanan faiz oranları şöyle:

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Denizbank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 257 bin 581 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 258 bin 150 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Garanti

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 39,50

Vade Sonu Tutar: 257 bin 736 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ING (Hoş Geldin Faizi)

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 258 bin 506 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Akbank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 47,50

Vade Sonu Tutar: 259 bin 603 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Halkbank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 39

Vade Sonu Tutar: 258 bin 524 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 48 

Vade Sonu Tutar: 259 bin 704 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

İş Bankası

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 258 bin 515 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Albaraka (Kar payı)

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 256 bin 479 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Kuveyt Türk (Kar payı)

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 257 bin 205 TL

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