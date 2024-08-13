En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 2 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 baz puan artışla ortalama yüzde 55,78 seviyesinde gerçekleşti.
Mevduat faizlerinde de son durum belli oldu. Bankalarca 30 günlük mevduatlara uygulanan faiz oranları şöyle:
Denizbank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 257 bin 581 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 258 bin 150 TL
Garanti
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 39,50
Vade Sonu Tutar: 257 bin 736 TL
ING (Hoş Geldin Faizi)
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 258 bin 506 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 47,50
Vade Sonu Tutar: 259 bin 603 TL
Halkbank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 39
Vade Sonu Tutar: 258 bin 524 TL
VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 259 bin 704 TL
İş Bankası
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 258 bin 515 TL
Albaraka (Kar payı)
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 33
Vade Sonu Tutar: 256 bin 479 TL
Kuveyt Türk (Kar payı)
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 33
Vade Sonu Tutar: 257 bin 205 TL
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