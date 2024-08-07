Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2024 Çarşamba, 14:41
Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla da bazı adımlar attı. 

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açtı. 

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Kararlar sonrası mevduat faizi oranlarında son durum belli oldu.

İşte  500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi:

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Denizbank

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 515 bin 163 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 516 bin 301 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Garanti

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 42,50

Vade Sonu Tutar: 516 bin 648 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

ING (Hoş Geldin Faizi)

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 517 bin 400 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Akbank

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 47,50

Vade Sonu Tutar: 519 bin 226 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Halkbank

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 39

Vade Sonu Tutar: 515 bin 770 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

İş Bankası

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 517 bin 931 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Albaraka (Kar payı)

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 512 bin 962 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Kuveyt Türk (Kar payı)

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 33

Vade Sonu Tutar: 514 bin 746 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

Alternatifbank

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 520 bin 16 TL

Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi

VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 50 

Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 TL

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