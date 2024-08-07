Mevduat faizlerinde son durum belli oldu! İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla da bazı adımlar attı.
Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açtı.
Kararlar sonrası mevduat faizi oranlarında son durum belli oldu.
İşte 500 bin TL'nin banka banka aylık mevduat faizi getirisi:
Denizbank
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 515 bin 163 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 516 bin 301 TL
Garanti
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 42,50
Vade Sonu Tutar: 516 bin 648 TL
ING (Hoş Geldin Faizi)
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 517 bin 400 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 47,50
Vade Sonu Tutar: 519 bin 226 TL
Halkbank
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 39
Vade Sonu Tutar: 515 bin 770 TL
İş Bankası
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 517 bin 931 TL
Albaraka (Kar payı)
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 33
Vade Sonu Tutar: 512 bin 962 TL
Kuveyt Türk (Kar payı)
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 33
Vade Sonu Tutar: 514 bin 746 TL
Alternatifbank
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 520 bin 16 TL
VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 TL
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