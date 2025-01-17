Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

Bankalar, yüksek enflasyon nedeniyle değişmeyen kartlı işlem limitlerini, QR kodla para çekme işlemlerinde artırdı. Bu adım, özellikle nakit ihtiyacı olan yurttaşlar tarafından olumlu karşılandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2025 Cuma, 12:41
Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

Türkiye'deki yüksek enflasyon, nakit para talebini arttırırken, TCMB'nin yeni banknot basımını reddetmesi, yurttaşlar arasında mağduriyetlere yol açtı. 

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

Bankalar ise bu durumu aşmak için, QR kodu ile yapılan para çekme işlemlerinin limitlerini yükseltme kararı aldı.

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

QR KODLU İŞLEMLERDE YÜKSELEN LİMİTLER 

Birçok özel banka, QR kodla yapılan para çekme limitlerini yükselterek, işlem yapma kapasitesini artırdı. 

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

Başta emekli müşteriler olmak üzere, yaşlı insanlar tarafından oldukça karmaşık görülen ve kullanımı yaygınlaşamayan QR işlemlerine karşın, müşterilerin talebi kartlı işlemlerde de limitlerin yükseltilmesi yönünde. 

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

BANKA ATM'LERİNDEN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR?

Bankaların kartlı işlemlerde değişikliğe gitmediği ve bazı özel bankaların QR kodlu para çekme işlemlerinde yükselttiği limitlerle birlikte güncel tablo şu şekilde:

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

AKBANK

Kartlı işlem limiti: 5 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 5 bin TL

Toplam limit: 10 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

AKTİF BANK

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: -

Toplam limit: 10 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

ALTERNATİF BANK

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: -

Toplam limit: 10 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

ANADOLU BANK

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: -

Toplam limit: 10 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

BURGAN BANK

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: -

Toplam limit: 10 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

DENİZ BANK

Kartlı işlem limiti: 5 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 7 bin 500 TL

Toplam limit: 12 bin 500 TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

ENPARA

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: -

Toplam limit: 10 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

FİBABANKA

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 10 bin TL

Toplam limit: 20 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

GARANTİ BBVA

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 10 bin TL

Toplam limit: 20 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

HALKBANK

Kartlı işlem limiti: 7 bin 500 TL

QR kodlu işlem limiti: 7 bin 500 TL

Toplam limit: 15 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

HSBC

Kartlı işlem limiti: 8 bin 500 TL

QR kodlu işlem limiti: -

Toplam limit: 8 bin 500 TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

ING

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 10 bin TL

Toplam limit: 20 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

KUVEYTTÜRK

Kartlı işlem limiti: 20 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 10 bin TL

Toplam limit: 30 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

ODEABANK

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: -

Toplam limit: 10 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

QNB FİNANSBANK

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 10 bin TL

Toplam limit: 20 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

TEB

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 5 bin TL

Toplam limit: 15 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 5 bin TL

Toplam limit: 15 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

VAKIFBANK

Kartlı işlem limiti: 20 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 5 bin TL

Toplam limit: 25 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

YAPIKREDİ

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: 5 bin TL

Toplam limit: 15 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

ZİRAAT BANKASI

Kartlı işlem limiti: 7 bin 500 TL

QR kodlu işlem limiti: 7 bin 500 TL

Toplam limit: 15 bin TL

Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!

ZİRAAT KATILIM

Kartlı işlem limiti: 10 bin TL

QR kodlu işlem limiti: -

Toplam limit: 10 bin TL

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