Bankalardan beklenmedik ATM kararı: Para çekme limitlerinde değişiklik!
Bankalar, yüksek enflasyon nedeniyle değişmeyen kartlı işlem limitlerini, QR kodla para çekme işlemlerinde artırdı. Bu adım, özellikle nakit ihtiyacı olan yurttaşlar tarafından olumlu karşılandı.
Türkiye'deki yüksek enflasyon, nakit para talebini arttırırken, TCMB'nin yeni banknot basımını reddetmesi, yurttaşlar arasında mağduriyetlere yol açtı.
Bankalar ise bu durumu aşmak için, QR kodu ile yapılan para çekme işlemlerinin limitlerini yükseltme kararı aldı.
QR KODLU İŞLEMLERDE YÜKSELEN LİMİTLER
Birçok özel banka, QR kodla yapılan para çekme limitlerini yükselterek, işlem yapma kapasitesini artırdı.
Başta emekli müşteriler olmak üzere, yaşlı insanlar tarafından oldukça karmaşık görülen ve kullanımı yaygınlaşamayan QR işlemlerine karşın, müşterilerin talebi kartlı işlemlerde de limitlerin yükseltilmesi yönünde.
BANKA ATM'LERİNDEN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR?
Bankaların kartlı işlemlerde değişikliğe gitmediği ve bazı özel bankaların QR kodlu para çekme işlemlerinde yükselttiği limitlerle birlikte güncel tablo şu şekilde:
AKBANK
Kartlı işlem limiti: 5 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 5 bin TL
Toplam limit: 10 bin TL
AKTİF BANK
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: -
Toplam limit: 10 bin TL
ALTERNATİF BANK
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: -
Toplam limit: 10 bin TL
ANADOLU BANK
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: -
Toplam limit: 10 bin TL
BURGAN BANK
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: -
Toplam limit: 10 bin TL
DENİZ BANK
Kartlı işlem limiti: 5 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 7 bin 500 TL
Toplam limit: 12 bin 500 TL
ENPARA
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: -
Toplam limit: 10 bin TL
FİBABANKA
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 10 bin TL
Toplam limit: 20 bin TL
GARANTİ BBVA
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 10 bin TL
Toplam limit: 20 bin TL
HALKBANK
Kartlı işlem limiti: 7 bin 500 TL
QR kodlu işlem limiti: 7 bin 500 TL
Toplam limit: 15 bin TL
HSBC
Kartlı işlem limiti: 8 bin 500 TL
QR kodlu işlem limiti: -
Toplam limit: 8 bin 500 TL
ING
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 10 bin TL
Toplam limit: 20 bin TL
KUVEYTTÜRK
Kartlı işlem limiti: 20 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 10 bin TL
Toplam limit: 30 bin TL
ODEABANK
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: -
Toplam limit: 10 bin TL
QNB FİNANSBANK
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 10 bin TL
Toplam limit: 20 bin TL
TEB
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 5 bin TL
Toplam limit: 15 bin TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 5 bin TL
Toplam limit: 15 bin TL
VAKIFBANK
Kartlı işlem limiti: 20 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 5 bin TL
Toplam limit: 25 bin TL
YAPIKREDİ
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: 5 bin TL
Toplam limit: 15 bin TL
ZİRAAT BANKASI
Kartlı işlem limiti: 7 bin 500 TL
QR kodlu işlem limiti: 7 bin 500 TL
Toplam limit: 15 bin TL
ZİRAAT KATILIM
Kartlı işlem limiti: 10 bin TL
QR kodlu işlem limiti: -
Toplam limit: 10 bin TL
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