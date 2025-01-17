Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Benzine zam mı geliyor, ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2025 Cuma, 09:49
Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 17 Ocak 2025 Cuma gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

İşte 17 Ocak 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.32 TL

Motorin litre fiyatı: 47.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.17 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.90 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 48.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Gece yarısı itibarıyla benzine 91 kuruş zam yapılması bekleniyor. 

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