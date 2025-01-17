Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına yeni zam yolda!
Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Benzine zam mı geliyor, ne kadar olacak?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 17 Ocak 2025 Cuma gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
İşte 17 Ocak 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 45.32 TL
Motorin litre fiyatı: 47.24 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 45.17 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 45.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.90 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
Motorin litre fiyatı: 48.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL
NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Gece yarısı itibarıyla benzine 91 kuruş zam yapılması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Birinci parti şaşırttı!
- Gübresiz, susuz yetişiyor! 40 günde bir hasat yapılıyor
- Aktaş'ın malvarlıklarına tedbir!
- 'CHP ve Rıza Başkan ile ilgisi yok'
- İhtiyaç kredisi faizlerinde düşüş!