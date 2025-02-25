Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilik başvurusu yapanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
25 Şubat 2025 Salı, 16:56
Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

Emekliler, Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi artışına dair açıklamaları dikkatle izliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerine de hisse oranına göre ödeme yapılmakta.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, emekli maaşına ek olarak otomatik olarak hesaplara yatırılıyor. 

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

2024 yılı itibarıyla yapılan yüzde 15,75’lik maaş zammı sonrası, bayram ikramiyesi tutarının ne kadar olacağı en çok merak edilen konular arasında.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

HÜKÜMETTEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili bir çalışma yapılacağını belirtmişti, ancak henüz net bir rakam açıklanmamıştı. 

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

Bakan, "Şu an rakam söylemek için erken" diyerek konunun tam olarak şekillenmediğine dikkat çekti.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

Diğer yandan, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bu konuda bir çalışma yapılmadığını belirtti. 

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bayram ikramiyesinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

Bu açıklamalar, "Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ TAHMİNLERİ

SGK uzmanı Emin Yılmaz, 2025 yılı bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak enflasyon oranlarına göre ikramiyenin tahmin edilebileceğini belirtti. 

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

Yılmaz, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan programlar sonucunda 16 milyon 600 bin emekliye yapılacak iyileştirmenin maliyetinin 128 milyar TL'yi bulabileceğini ifade etti.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

2025 yılı için yapılan tahminlere göre, enflasyon oranları dikkate alındığında bayram ikramiyesi şu seviyelerde olabilir:

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!
  • Yüzde 24 hedef enflasyon ile mevcut 3 bin TL’lik ikramiye 3 bin 720 TL’ye yükselebilir.
Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!
  • 2024 ikinci dönem enflasyonu yüzde 15,75 olarak hesaplandığında, ikramiye tutarı 3 bin 472,5 TL olabilir.
Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!
  • Yıllık enflasyonun yüzde 44,38 olduğu durumda, ikramiye 4 bin 331,40 TL seviyelerine çıkabilir.
Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!
  • Yüzde 50’lik bir artışla ikramiyenin 4 bin 500 TL olması mümkün.
Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!
  • En güçlü tahmin ise 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında bir rakam.
Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere değil, aynı zamanda şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören yurttaşlar, hak sahipleri ve şampiyon sporculara da ödeniyor. 

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

SGK uzmanı Yılmaz, "Bayram ikramiyesi, emekli aylığı alanlar dışında SGK’dan gelir ve aylık ödemesi alanlara da ödeniyor. Vefat edenlerin hak sahipleri de hisse oranında bu ikramiyeden faydalanabiliyor" dedi.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

MARTTA EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamayacak. 

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

SGK uzmanı Emin Yılmaz, "Başvuru yaparsanız, Nisan ayında maaş bağlanacağı için bayram ikramiyesi alamazsınız. Eğer bayram ikramiyesi almak istiyorsanız, başvurunuzu 28 Şubat’a kadar yapmanız gerektiğini unutmayın" dedi.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta kutlanacak. Emekliler, bayramdan bir hafta önce, yani 23-24 Mart tarihlerinde ikramiyelerini alacaklar. 

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik artışla ikramiye 3 bin TL'ye yükseltilmişti ve toplamda 6 bin TL olarak ödenmişti. Şu anki geçerli tutar da bu seviyelerde.

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