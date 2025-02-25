Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Son 3 gün!
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilik başvurusu yapanlar bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte tüm ayrıntılar...
Emekliler, Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi artışına dair açıklamaları dikkatle izliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerine de hisse oranına göre ödeme yapılmakta.
Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, emekli maaşına ek olarak otomatik olarak hesaplara yatırılıyor.
2024 yılı itibarıyla yapılan yüzde 15,75’lik maaş zammı sonrası, bayram ikramiyesi tutarının ne kadar olacağı en çok merak edilen konular arasında.
HÜKÜMETTEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili bir çalışma yapılacağını belirtmişti, ancak henüz net bir rakam açıklanmamıştı.
Bakan, "Şu an rakam söylemek için erken" diyerek konunun tam olarak şekillenmediğine dikkat çekti.
Diğer yandan, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bu konuda bir çalışma yapılmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bayram ikramiyesinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) gündeme gelmeyeceğini söyledi.
Bu açıklamalar, "Emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.
2025 BAYRAM İKRAMİYESİ TAHMİNLERİ
SGK uzmanı Emin Yılmaz, 2025 yılı bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak enflasyon oranlarına göre ikramiyenin tahmin edilebileceğini belirtti.
Yılmaz, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan programlar sonucunda 16 milyon 600 bin emekliye yapılacak iyileştirmenin maliyetinin 128 milyar TL'yi bulabileceğini ifade etti.
2025 yılı için yapılan tahminlere göre, enflasyon oranları dikkate alındığında bayram ikramiyesi şu seviyelerde olabilir:
- Yüzde 24 hedef enflasyon ile mevcut 3 bin TL’lik ikramiye 3 bin 720 TL’ye yükselebilir.
- 2024 ikinci dönem enflasyonu yüzde 15,75 olarak hesaplandığında, ikramiye tutarı 3 bin 472,5 TL olabilir.
- Yıllık enflasyonun yüzde 44,38 olduğu durumda, ikramiye 4 bin 331,40 TL seviyelerine çıkabilir.
- Yüzde 50’lik bir artışla ikramiyenin 4 bin 500 TL olması mümkün.
- En güçlü tahmin ise 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında bir rakam.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere değil, aynı zamanda şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören yurttaşlar, hak sahipleri ve şampiyon sporculara da ödeniyor.
SGK uzmanı Yılmaz, "Bayram ikramiyesi, emekli aylığı alanlar dışında SGK’dan gelir ve aylık ödemesi alanlara da ödeniyor. Vefat edenlerin hak sahipleri de hisse oranında bu ikramiyeden faydalanabiliyor" dedi.
MARTTA EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?
Mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamayacak.
SGK uzmanı Emin Yılmaz, "Başvuru yaparsanız, Nisan ayında maaş bağlanacağı için bayram ikramiyesi alamazsınız. Eğer bayram ikramiyesi almak istiyorsanız, başvurunuzu 28 Şubat’a kadar yapmanız gerektiğini unutmayın" dedi.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta kutlanacak. Emekliler, bayramdan bir hafta önce, yani 23-24 Mart tarihlerinde ikramiyelerini alacaklar.
Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik artışla ikramiye 3 bin TL'ye yükseltilmişti ve toplamda 6 bin TL olarak ödenmişti. Şu anki geçerli tutar da bu seviyelerde.
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