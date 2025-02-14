BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

VADE SÜRELERİ ARTIRILDI

Ancak BDDK'nın yeni kararına göre, 125 bin TL altındaki krediler için vade süresi 36 aya, 125 bin TL ile 250 bin TL arasındaki krediler için 24 aya, 250 bin TL’nin üzerindeki krediler içinse 12 aya çıkarıldı.