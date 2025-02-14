BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırlamalarını güncelledi. Yeni düzenlemeye göre kredi tutarına göre vade süreleri artırıldı.

Haber Merkezi
14 Şubat 2025 Cuma, 14:18
BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerindeki vade sınırlamalarını güncelledi. 

BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

Haziran 2022'de belirlenen tutarlarla sınırlı olan vade süreleri, şimdi yeni bir düzenlemeyle revize edildi.

BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

Önceden 50 bin ila 100 bin TL arasındaki krediler için vade süresi 24 ay olarak belirlenmişken, 100 bin TL'nin üzerindeki krediler için bu süre 12 ayda sınırlıydı. 

BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

VADE SÜRELERİ ARTIRILDI

Ancak BDDK'nın yeni kararına göre, 125 bin TL altındaki krediler için vade süresi 36 aya, 125 bin TL ile 250 bin TL arasındaki krediler için 24 aya, 250 bin TL’nin üzerindeki krediler içinse 12 aya çıkarıldı.

BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

Bu düzenleme, 50 bin TL'lik krediler için 36 ay vade kullanılmasını sağlarken, 125 bin TL'ye kadar olan krediler de aynı vadeyle kullanılabiliyor. 

BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

Ayrıca, kredi borcu yapılandırmalarında da bu yeni sınırlar geçerli olacak.

BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

BDDK, kararında şu ifadelere yer verdi:

“Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar, makroekonomik veriler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!

125 bin TL ve altındaki krediler için 36 ay

125 bin TL ile 250 bin TL arasındaki krediler için 24 ay

250 bin TL’nin üzerindeki krediler için 12 ay.”

BDDK İhtiyaç kredisi Bireysel kredi vade

En Çok Okunan Haberler