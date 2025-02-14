BDDK'den yeni ihtiyaç kredisi düzenlemesi: Vadeler uzatıldı limitler değişti!
BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırlamalarını güncelledi. Yeni düzenlemeye göre kredi tutarına göre vade süreleri artırıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerindeki vade sınırlamalarını güncelledi.
Haziran 2022'de belirlenen tutarlarla sınırlı olan vade süreleri, şimdi yeni bir düzenlemeyle revize edildi.
Önceden 50 bin ila 100 bin TL arasındaki krediler için vade süresi 24 ay olarak belirlenmişken, 100 bin TL'nin üzerindeki krediler için bu süre 12 ayda sınırlıydı.
VADE SÜRELERİ ARTIRILDI
Ancak BDDK'nın yeni kararına göre, 125 bin TL altındaki krediler için vade süresi 36 aya, 125 bin TL ile 250 bin TL arasındaki krediler için 24 aya, 250 bin TL’nin üzerindeki krediler içinse 12 aya çıkarıldı.
Bu düzenleme, 50 bin TL'lik krediler için 36 ay vade kullanılmasını sağlarken, 125 bin TL'ye kadar olan krediler de aynı vadeyle kullanılabiliyor.
Ayrıca, kredi borcu yapılandırmalarında da bu yeni sınırlar geçerli olacak.
BDDK, kararında şu ifadelere yer verdi:
“Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar, makroekonomik veriler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
125 bin TL ve altındaki krediler için 36 ay
125 bin TL ile 250 bin TL arasındaki krediler için 24 ay
250 bin TL’nin üzerindeki krediler için 12 ay.”
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