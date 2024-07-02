Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2024 Salı, 14:03
Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklayacak.

Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

Böylece milyonlarca memur ve emeklinin altı aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaşları zamlanacak.

Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

Memur maaşına endeksli olan birçok ödeme miktarında ücret artışı gerçekleşecek.

Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

Buna göre; kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödeme ve ücretlerde tutarlar değişecek.

Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

Peki altı aylık enflasyon farkının ne kadar olması bekleniyor? 

Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, TÜFE'de ocak-mayıs döneminde yüzde 22,72'lik artış yaşandı. 

Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 olmasını bekliyor.

Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

Enflasyonun beklentilere paralel gelmesi halinde altı aylık TÜFE farkının yüzde 25,51 olması öngörülüyor.

Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...

Böylece kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödemelerin ücreti ortalama yüzde 25,51 civarında artacak.

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