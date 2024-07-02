Hepsi sil baştan değişecek! Bedelli askerlik, kıdem tazminatı, yaşlılık ve engelli aylığı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklayacak.
Böylece milyonlarca memur ve emeklinin altı aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaşları zamlanacak.
Memur maaşına endeksli olan birçok ödeme miktarında ücret artışı gerçekleşecek.
Buna göre; kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödeme ve ücretlerde tutarlar değişecek.
Peki altı aylık enflasyon farkının ne kadar olması bekleniyor?
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, TÜFE'de ocak-mayıs döneminde yüzde 22,72'lik artış yaşandı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 olmasını bekliyor.
Enflasyonun beklentilere paralel gelmesi halinde altı aylık TÜFE farkının yüzde 25,51 olması öngörülüyor.
Böylece kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödemelerin ücreti ortalama yüzde 25,51 civarında artacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- 'AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü spikerle evleniyor'
- Kritik sanıklardan akılalmaz sözler
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- 'Eurovision'dan beri sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum'