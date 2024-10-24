Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...
cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2024 Perşembe, 12:22
Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru değişiklikleri ve artan vergi oranları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 25 Ekim Cuma gününden itibaren benzin ve motorin litre fiyatlarında artış yapılması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, üst üste gelen ÖTV artışları nedeniyle akaryakıt fiyatları da etkileniyor. 25 Ekim Cuma gününden itibaren benzin ve motorin litre fiyatlarının yaklaşık 1 TL artması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...

ÜÇ GÜN ÖNCE İNDİRİM YAPILMIŞTI

Üç gün önce, 22 Ekim Salı gecesi, benzinin litre fiyatında 1,87 TL, motorinin litre fiyatında ise 1,65 TL indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...

Peki, 24 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'daki benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 24 Ekim 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42,85 TL

Motorin litre fiyatı: 41,91 TL

LPG litre fiyatı: 25,14 TL

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42,70 TL

Motorin litre fiyatı: 41,85 TL

LPG litre fiyatı: 24,60 TL

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 42,44 TL

LPG litre fiyatı: 25,15 TL

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? 24 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları...

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43,69 TL

Motorin litre fiyatı: 42,94 TL

LPG litre fiyatı: 25,05 TL

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