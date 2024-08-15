Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2024 Perşembe, 09:40
Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 85 kuruş zam yansıdı.

Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 44.56 TL/L

Motorin: 43.74 TL/L

Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Ankara

Benzin fiyatı: 44.95 TL/L

Motorin fiyatı: 44.28 TL/L

Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

İzmir

Benzin fiyatı: 45.41 TL/L

Motorin fiyatı: 44.81 TL/L

Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 23,50 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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