Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 85 kuruş zam yansıdı.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 44.56 TL/L
Motorin: 43.74 TL/L
Ankara
Benzin fiyatı: 44.95 TL/L
Motorin fiyatı: 44.28 TL/L
İzmir
Benzin fiyatı: 45.41 TL/L
Motorin fiyatı: 44.81 TL/L
LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 23,50 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye geçen vekil ve başkanlar belli oldu!
- Kılıçdaroğlu özür dileyerek yüklendi
- Tutuklama öncesi 'savcı' ayarı!
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu
- DSÖ uluslararası acil durum ilan etti!
- O da mı AKP'ye geçecek?
- 'Kayıp Suriyeliler' nerede?
- 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunç Soyer' açıklaması
- YÖK'ten 'Özkara' açıklaması