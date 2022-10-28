Bilanço etkisiyle bir günde serveti eriyen zenginler

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 12:59
<p>Teknoloji şirketlerinin oldukça karamsar beklentileri ve Meta'daki Metaverse riski teknoloji patronlarının servetlerini bir günde eritti.</p> <p>İşte bir günde <strong>serveti en çok eriyen patronlar...</strong></p>

Teknoloji şirketlerinin oldukça karamsar beklentileri ve Meta'daki Metaverse riski teknoloji patronlarının servetlerini bir günde eritti.

İşte bir günde serveti en çok eriyen patronlar...

<p><strong>Mark Zuckerberg </strong></p> <p><em>-11,2 milyar dolar</em></p>

Mark Zuckerberg 

-11,2 milyar dolar

<p><strong>Changpeng Zhao</strong></p> <p><em>-10,6 milyar dolar</em></p>

Changpeng Zhao

-10,6 milyar dolar

<p><strong>Jeff Bezos </strong></p> <p><em>-4,7 milyar dolar</em></p>

Jeff Bezos 

-4,7 milyar dolar

<p><strong>Larry Page</strong></p> <p><em>-1,9 milyar dolar</em></p>

Larry Page

-1,9 milyar dolar

<p><strong>Sergey Brin</strong></p> <p><em>-1,8 milyar dolar</em></p>

Sergey Brin

-1,8 milyar dolar

<p><strong>Steve Ballmer</strong></p> <p><em>-1,4 milyar dolar</em></p>

Steve Ballmer

-1,4 milyar dolar

<p><strong>Bill Gates</strong></p> <p><em>-223 milyon dolar</em></p>

Bill Gates

-223 milyon dolar

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