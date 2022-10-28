Bilanço etkisiyle bir günde serveti eriyen zenginler
Teknoloji şirketlerinin oldukça karamsar beklentileri ve Meta'daki Metaverse riski teknoloji patronlarının servetlerini bir günde eritti.
İşte bir günde serveti en çok eriyen patronlar...
Mark Zuckerberg
-11,2 milyar dolar
Changpeng Zhao
-10,6 milyar dolar
Jeff Bezos
-4,7 milyar dolar
Larry Page
-1,9 milyar dolar
Sergey Brin
-1,8 milyar dolar
Steve Ballmer
-1,4 milyar dolar
Bill Gates
-223 milyon dolar
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