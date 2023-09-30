Opel Corsa baştan sona yenilendi: Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulacak
Opel Corsa baştan sona yenilendi ve ekim ayında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.
Yeni Opel Corsa, yenilenen ön cephesinde karakteristik Opel Vizör'ünü ve Opel'in yeniden tasarlanan "şimşek" logosunu tek bir ögede birleştiriyor.
Opel'in 1982'den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
YENİ OPEL CORSA
Şirket açıklamasına göre, yeni Opel Corsa, yenilenen ön cephesinde karakteristik Opel Vizör'ünü ve Opel'in yeniden tasarlanan 'şimşek' logosunu tek bir ögede birleştiriyor.
Siyah Vizör, Corsa'nın ön cephesini kaplayarak araç ızgarasını ve LED farları kapsıyor.
OPEL CORSA İÇ MEKAN
Yeni 'şimşek' logosu, arka tasarımdaki bagaj kapağının ortasında yer alıyor. Yeni Corsa ile ilk kez sunulan 'Grafik Gri' gövde rengi de yeni modelin parlamasına yardımcı oluyor.
Yeni Opel Corsa'nın iç mekanı çok sayıda yeni özellik barındırıyor. Yeni koltuklar, direksiyon simidi, E-toggle ve yeni bilgi-eğlence sistemi daha modern bir atmosfer oluşturuyor.
Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Kokpit Platformu daha entegre bir kokpit deneyimi ile gelişmiş grafik, multimedya sistemlerine ve yapay zeka özelliklerine sahip.
Navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inçlik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler artık daha da net bir hale getirildi.
İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanabiliyor.
OPEL CORSA ELEKTRİK
Yeni Opel Corsa'nın tamamen elektrikli versiyonu Corsa Elektrik de ekim ayı içinde satışa sunulacak. 100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabilen yeni Opel Corsa Elektrik, anlık 260 Nm tork üretiyor.
Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 25 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanıcılarına kullanım kolaylığı da sağlıyor. Elektrikli modele ek olarak yeni Opel Corsa'nın içten yanmalı motorlara sahip versiyonlarının da eşzamanlı olarak ülkemiz yollarıyla buluşması planlanıyor.
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