Opel Corsa baştan sona yenilendi: Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulacak

Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Kokpit Platformu daha entegre bir kokpit deneyimi ile gelişmiş grafik, multimedya sistemlerine ve yapay zeka özelliklerine sahip.

Navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inçlik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler artık daha da net bir hale getirildi.