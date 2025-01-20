Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

Son dönemde teknoloji sektöründe kaydedilen gelişmeler, en değerli şirketler arasındaki yarışın kızışmasına yol açtı. Rakiplerini geride bırakmak için farklı stratejiler geliştiren dev şirketler, zirveye ulaşmak için çaba gösteriyor. İşte dünyanın en değerli şirketleri...

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2025 Pazartesi, 14:38
Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

Son zamanlarda teknoloji alanında büyük ilerlemeler yaşandı ve bu durum, en değerli şirketler arasındaki rekabeti artırdı.

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

Rakiplerini geride bırakmak için çeşitli adımlar atan dev şirketler, farklı stratejiler izliyor.

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

Peki zirveye hangi şirket yerleşti? İşte dünyadaki en değerli şirketler...

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

30- SAP (Yazılım Şirketi): 306.59 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

29- Salesforce (Yazılım Şirketi): 310.60 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

28- Novo Nordisk (Sağlık Şirketi): 351.55 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

27- Johnson & Johnson (İlaç Şirketi): 353.99 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

26- Bank of America (Yatırım Bankası): 354.13 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

25- LVMH (Lüks Markalar Grubu): 354.43 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

24- Netflix (Teknoloji ve Medya Hizmetleri Sağlayıcısı ve Yapım Şirketi): 366.80 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

23- Procter & Gamble (Kişisel Bakım Ürünleri): 379.46 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

22- Home Depot (Ev Geliştirme Perakende Şirketi): 406.66 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

21- Costco (Perakende Şirketi): 418.68 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

20- Oracle (Bilgisayar Teknolojisi Şirketi): 450.39 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

19- Tencent (Bilişim Şirketi): 451.99 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

18- UnitedHealth (Sağlık Sigortası Şirketi): 469.12 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

17- Mastercard (Finans Şirketi): 481.58 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

16- Exxon Mobil (Akaryakıt Şirketi): 493.65 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

15- Visa (Finans Şirketi): 618.93 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

14- Eli Lilly (İlaç Şirketi): 652.65 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

13- JPMorgan (Yatırım Bankası): 725.02 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

12- Walmart (Perakende Şirketi): 738.58 milyar dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

11- Berkshire Hathaway (Holding Şirketi): 1.008 trilyon dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

10- TSMC (Yarı İletken Çip Üreticisi): 1.096 trilyon dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

9- Broadcom (Yarı İletken Çip Üreticisi): 1.112 trilyon dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

8- Tesla (Elektrikli Araç Üreticisi): 1.369 trilyon dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

7- Meta Platforms (Facebook): 1.546 trilyon dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

6- Saudi Aramco (Petrol ve Doğalgaz Şirketi): 1.822 trilyon dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

5- Amazon (Teknoloji Şirketi): 2.375 trilyon dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

4- Alphabet (Google) (Çok Uluslu Konglomerat): 2.407 trilyon dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

3- Microsoft (Teknoloji Şirketi): 3.189 trilyon dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

2- NVIDIA (Teknoloji Şirketi): 3.372 trilyon dolar

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?

1- Apple (Teknoloji Şirketi): 3.458 trilyon dolar

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