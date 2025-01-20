Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Zirveye hangi şirket yerleşti?
Son dönemde teknoloji sektöründe kaydedilen gelişmeler, en değerli şirketler arasındaki yarışın kızışmasına yol açtı. Rakiplerini geride bırakmak için farklı stratejiler geliştiren dev şirketler, zirveye ulaşmak için çaba gösteriyor. İşte dünyanın en değerli şirketleri...
Son zamanlarda teknoloji alanında büyük ilerlemeler yaşandı ve bu durum, en değerli şirketler arasındaki rekabeti artırdı.
Rakiplerini geride bırakmak için çeşitli adımlar atan dev şirketler, farklı stratejiler izliyor.
Peki zirveye hangi şirket yerleşti? İşte dünyadaki en değerli şirketler...
30- SAP (Yazılım Şirketi): 306.59 milyar dolar
29- Salesforce (Yazılım Şirketi): 310.60 milyar dolar
28- Novo Nordisk (Sağlık Şirketi): 351.55 milyar dolar
27- Johnson & Johnson (İlaç Şirketi): 353.99 milyar dolar
26- Bank of America (Yatırım Bankası): 354.13 milyar dolar
25- LVMH (Lüks Markalar Grubu): 354.43 milyar dolar
24- Netflix (Teknoloji ve Medya Hizmetleri Sağlayıcısı ve Yapım Şirketi): 366.80 milyar dolar
23- Procter & Gamble (Kişisel Bakım Ürünleri): 379.46 milyar dolar
22- Home Depot (Ev Geliştirme Perakende Şirketi): 406.66 milyar dolar
21- Costco (Perakende Şirketi): 418.68 milyar dolar
20- Oracle (Bilgisayar Teknolojisi Şirketi): 450.39 milyar dolar
19- Tencent (Bilişim Şirketi): 451.99 milyar dolar
18- UnitedHealth (Sağlık Sigortası Şirketi): 469.12 milyar dolar
17- Mastercard (Finans Şirketi): 481.58 milyar dolar
16- Exxon Mobil (Akaryakıt Şirketi): 493.65 milyar dolar
15- Visa (Finans Şirketi): 618.93 milyar dolar
14- Eli Lilly (İlaç Şirketi): 652.65 milyar dolar
13- JPMorgan (Yatırım Bankası): 725.02 milyar dolar
12- Walmart (Perakende Şirketi): 738.58 milyar dolar
11- Berkshire Hathaway (Holding Şirketi): 1.008 trilyon dolar
10- TSMC (Yarı İletken Çip Üreticisi): 1.096 trilyon dolar
9- Broadcom (Yarı İletken Çip Üreticisi): 1.112 trilyon dolar
8- Tesla (Elektrikli Araç Üreticisi): 1.369 trilyon dolar
7- Meta Platforms (Facebook): 1.546 trilyon dolar
6- Saudi Aramco (Petrol ve Doğalgaz Şirketi): 1.822 trilyon dolar
5- Amazon (Teknoloji Şirketi): 2.375 trilyon dolar
4- Alphabet (Google) (Çok Uluslu Konglomerat): 2.407 trilyon dolar
3- Microsoft (Teknoloji Şirketi): 3.189 trilyon dolar
2- NVIDIA (Teknoloji Şirketi): 3.372 trilyon dolar
1- Apple (Teknoloji Şirketi): 3.458 trilyon dolar
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