Bugün hesaplara yatırılacak! Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Milyonlarca emekli ne kadar maaş farkı alacağını merak ederken zam farkları bugün hesaplara yatırılacak.
3 MİLYON EMEKLİ YARARLANACAK
SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsayan düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak. Yasa düzenlemesi çıkmadan önce ise 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL'nin altında bulunuyordu.
SGK UZMANI HESAPLADI
SGK Uzmanı Emin Yılmaz en düşük emekli maaşına yapılan düzenleme ve maaş farklarıyla ilgili TGRT'ye konuştu.
Yılmaz, "Yaklaşık olarak 3 milyon 780 bin kişiyi etkileyen özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklisini etkileyen bir düzenleme yapılıyor. Buradaki düzenleme doğrultusunda emekliler çok basit bir hesaplama yöntemiyle hesaplarını yapabilecek. Siz eğer temmuz ayında yani şu an içinde bulunduğumuz ay itibariyle emekli maaşınız 10 bin TL yattı ise ağustos ayına ek ödeme ya da ağustos maaşlarına ilave şekilde yatırılacaktır" diye konuştu.
"Eğer temmuzda 10 bin liraya yattıysa 2 bin 500 liralık bir fark daha yatırılacak artı 12 bin 500 TL bundan sonrasında alınacağı için 15 bin TL yatırılacak" ifadelerini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Size temmuz maaşınız 11 bin TL olarak yatırıldıysa 12 bin 500 liradan çıkardığınız zaman bin 500 liralık bir fark kalıyor. 12 bin 500 TL'de ağustos ayının maaşının eklentisi olduğu takdirde 14 bin TL oluyor.
Bu şekilde temmuz ayı ile ilgili geçerli olmak üzere 12.500 liradan banka hesabınıza düşen rakamı çıkardığınız zaman orada bir fark oluşuyor. Bu farkla bundan sonra da 12.500 TL ödeneceği için onu da topladığınız zaman sadece ağustos ayına özgü olaraktan bir ek ödeme yapılacak.
Yine altını çizmek istiyorum. Tüm emekler için değil 10.000 TL alan ve bununla ilgili bir çalışma olduğu için 12.500 TL yükseltildiğinden dolayı sadece 12.500 TL altında kalanlarla ilgili bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz."
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